مخارج پررنگ و لعاب تبلیغاتی شاخص وابستگی نامزدها به ثروت است/ خرید رأی حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاء الدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته، افزود: کسی می‏ تواند مرعوب دشمن نشود که خود را از بند وابستگیهای متعدد به ثروت و قدرت رها کند.

خرید رأی حرام است

وی بیان داشت: ریخت ‏و پاشهای بی حد و تبلیغات پرهزینه در پروسه انتخابات مصداق بارزی از وابستگی افراد به ثروت و قدرت بوده و در این راستا خرید رأی نیز حرام است.

امام جمعه دماوند ادامه داد: فضایل اخلاقی شهید مدرس را باید به عنوان الگویی عملی برای نامزدهای امروز و نمایندگان فردای مجلس شورای اسلامی تبیین کرد.

وی عنوان کرد: دو ویژگی بارز شجاعت در مقابل دشمن و صاحب تشخیص و بصیرت بودن از جمله اصلی‏ ترین خصایص اخلاقی شهید مدرس بود.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: مردم نیز در انتخابات باید کسانی را برگزینند که از ظرفیت کافی برخوردار باشند.

یک شاخص برای انتخاب افراد اصلح

وی تأکید کرد: سوابق نامزدهای نمایندگی مجلس، بهترین شاخص برای انتخاب افراد اصلح از سوی مردم است و موضع ‏گیری شفاف و به موقع در قبال رویدادهای داخلی و خارجی، بالاترین شاخص برای اصلح بودن یا نبودن افراد است.

علاءالدینی نامزدهای انتخاباتی را به داشتن ظرفیت اخلاقی توصیه کرد و افزود: این ظرفیت باید تا حدی دارای گنجایش اخلاقی و معرفتی باشد که نامزد مغلوب در همان روز به فرد منتخب مردم تبریک بگوید.

وی یادآور شد: این نامزدها باید با آگاهی از سلامت کامل پروسه انتخابات در همه ادوار نظام مقدس جمهوری اسلامی، مسیر خدمتگزاری در سنگری دیگر را پیش بگیرند.

تغییر سرنوشت آرای مردم هرگز روی نداده و نخواهد داد

امام جمعه دماوند با اشاره به شفافیت قانون در قبال انتخابات افزود: در انتخابات نظام مقدس اسلامی شاید تخلفهایی وجود داشته، اما تقلب و تغییر سرنوشت آرای مردم هرگز روی نداده و نخواهد داد.

وی اظهارداشت: کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و هواداران آنها باید در قبال ابهامات احتمالی از طریق قوانین شفاف مصوب کشور پیگیری حقوق خود باشند.

علاء الدینی ادامه داد: نکند با وجود این راهکارهای قانونی کلاهی که پس از فتنه 88 سر افراد رفت، بر سر نامزدهای مغلوب نیز جای خوش کند.

وی گفت: مردم، مسئولان، رسانه های جمعی، نامزدهای انتخاباتی و هواداران باید اخلاق انتخاباتی را محور فعالیتهای خود قرار دهند.