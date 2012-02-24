نامزدهای انتخابات به برگزاری انتخاباتی سالم و با نشاط کمک کنند

حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز جمعه این شهر با تاکید بر رعایت تقوای الهی در تبلیغات انتخابات از سوی نامزدهای مجلس نهم افزود : مبادا رفتارهای تبلیغات انتخابات و عدم رعایت نکات اخلاقی از سوی نامزدها و یا طرفداران آنان به انسجام و وحدت مردم آسیبی بزند.

وی با بیان اینکه مردم باید هوشمندانه و آگاهانه جریانات انتخابات را برای یافتن نامزدهای اصلح دنبال کنند تصریح کرد: همه مردم باید مراقب تحرکات جریانهای انحرافی که به دنبال تکرار جریانات فتنه 88 هستند، باشند.

خطیب جمعه مانه و سملقان در ادامه گفت: استکبار و فتنه گران با برنامه ریزی به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوقهای رای هستند تا از این راه، خواسته ها و امیال خود را عملی و زمینه تقویت جریان های انحرافی را فراهم کنند.

وی تاکید کرد : در حال حاضر جریان های انحرافی و فتنه با هدایت استکبار جهانی و دشمنان نظام و حمایت سرمایه داران به صورت چراغ خاموش حرکت می کنند تا در صورت یافتن فرصت مناسب، نقشه های شوم خود را عملی کنند.

حجت الاسلام طاهری سیاه نمایی و جلوه دادن ناکارآمدی نظام اسلامی را بخشی از نقشه های دشمنان نظام عنوان کرد و افزود : مردم باید با آگاهی از ترفندهای این جریانات منحرف و با حضور گسترده خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی این فرصت را از دشمنان نظام بگیرند و امید آنان را به یاس مبدل سازند.

وی در مورد انتخاب نماینده اصلح تاکید کرد: مردم برای حفظ اسلام و نظام اسلامی در انتخاب نماینده اصلح برای مجلس شورای اسلامی، معیارها و ارزش های انقلاب و آرمانهای امام(ره) و رهبری معظم انقلاب را مد نظر قرار دهند.

وی خطاب به نمازگزاران گفت: نماینده باید مومن، معتقد، انقلابی و ولایت مدار بوده و از کانون های قدرت و ثروت به دور باشد چرا که این وابستگی اجازه خدمت به مردم را از او می گیرد و او را وامدار دیگران می کند.

امام جمعه مانه و سملقان نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و از آنان خواست تا در روز 12 اسفندماه، باشکوه تر از گذشته در انتخابات شرکت کنند.