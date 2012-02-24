داوطلبان نمایندگی مجلس اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در محل مسجد النبی برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات مجلس صحنه آزمون دیگری برای ملت ایران است، که با مشارکت گسترده مردم باید همه از این امتحان سربلند خارج شوند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس که می خواهند کار خطیر قانونگذاری را انجام دهند باید از همین امروز پایبند قانون باشند تا مردم به آنها اعتماد کنند.

وی افزود: داوطلبان لازم است از تخریب یکدیگر خودداری کرده و تنها با بیان توانمندی های خود در رقابتی سالم شرکت کنند تا مردم بتوانند آزادانه و آگاهانه افراد مورد نظر خود را بر اساس معیارها و نیز میزان تخصص در تعهد افراد انتخاب کنند.

آیت الله باریک بین اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان در صددند با ایجاد یأس و ناامیدی بین مردم دو دستگی و تفرقه ایجاد کنند، همه وظیفه داریم وحدت خود را حفظ کنیم و در شرایط حساس کنونی بهانه ای به دست دشمن ندهیم.

خطیب جمعه قزوین یادآور شد: همه دست اندرکاران و مجریان و مدیران نیز باید تلاش کنند، تا زمینه حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات فراهم شود و اینکار مستلزم عمل به قانون و حفظ انسجام ملی است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: از اعضای هیئت های نظارت و اجرایی نیز انتظار می رود با اعتمادسازی و نظارت دقیق و منطقی در برگزاری انتخابات به مشارکت گسترده مردم کمک کنند.

آیت الله باریک بین اظهار امیدواری کرد: با مشارکت و حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی افرادی صالح و متعهد با رأی مردم راهی مجلس شوند.