اقتدار سیاسی ایران در منطقه و جهان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در خطبه های دوم نماز جمعه ساوجبلاغ در مصلی نماز جمعه شهر هشتگرد در جمع نمازگزارن اظهار داشت: امروزه هر قدمی که در عرصه های مختلف به جلو برداشته می شود رنگ و بوی صلابت و اقتدار دارد و هر قدمی که دشمن برمی دارد تحقیر و ضعف آنها را درپی دارد.

وی به تحریم فروش نفت ایران به اروپا اشاره کرد و افزود: وقتی ایران فروش نفت به اروپا را قطع کرد آنها از ساعات اولیه دچار بحران شدند و با این بحران دست به گریبانند.

ناطقی بیان کرد: کشور ژاپن در این قضیه تسلیم شد و اعلام کرد من نمی توانم بپذیرم زیرا نیازهای نفتی خود را نمی توانم برطرف کنم و تحلیلگران فرانسوی و اروپایی بعد از این جریان اظهار کردند که ایران با قطع فروش نفت خود به اروپا به اتحادیه اروپا رو دست زده است و این به معنی آیه ان تنصرالله ینصرکم است.

وی ادامه داد: جریان محاکمه 19 نفر آمریکایی در دادگاه مصر سیلی محکمی بر صورت آمریکا بود که برای تشکیل نشدن این دادگاه تلاشهای کردند و حتی سفر فرستادند که محاکمه این افراد برگزار نشود و این نشان می دهد که آمریکا در سطح دنیا چقدر ضعیف و زبون شده و به ذلت افتاده است.

نماینده ولی فقیه در ساوجبلاغ در شهر هشتگرد تصریح کرد: دولت آمریکا کشور سوریه را تهدید کرد پس از آن دو ناو جنگی ایران برای حمایت از سوریه از کانال سوئز عبور کردند و در کنار ناو جنگی روسیه برای حمایت از سوریه قرار گرفتند و اینها همه نشان اقتدار و وحدت و همدلی مردم ایران در سایه هدایت های پیامبرگونه ولی فقیه مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در کشور ایران است.

حجت الاسلام ناطقی گفت: نمازگزاران گرامی خواهران و برادران جمعه هفته آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و همگی شما به حول و قوه الهی در پای صندوقهای رای گیری حاضر می شوید و رای خود را که انتخاب اصلح است به صندوق می ریزید.

وی افزود: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب "انتخاب بهترین را داشته باشید فردی که در ایمان برترین باشد، فردی که در اخلاص عمل و امانتداری برترین باشد، فردی که آمادگی برای حضور در میدانهای انقلاب را داشته باشد، فردی که درد شناسترین باشد یعنی مشکل جامعه را بداند، فردی که دردمندترین نسبت به نیازهای مردم باشد، فردی که عدالت محور باشد، فردی که ولایت محور باشد، فردی که مخالف فساد از هر نوع آن در جامعه باشد ، فردی که با محرومین و ضعفای جامعه دم خود باشد، می تواند کاندایدای خوبی برای شما در مجلس باشد".

نماینده ولی فقیه در ساوجبلاغ در هشتگرد تاکید کرد: کاندیداهای نمایندگی مجلس باید در روزهای تبلیغات به نکاتی توجه کنند، اول اینکه ارزشها و اقتدار ایران امروز ما جلوی چشم ملتهای مسلمان منطقه است و این اقتدار با خون جوانانی به دست آمده که هنوز پدران و مادرانشان در غم از دست دادن جوانانشان عزادار و ناراحتند و این سختی را برای عزت و اقتدار ایران تحمل کردند و شما بدانید کسانی که به شما رای دهند و شما راهی مجلس شوید مسئولیت شرعی، عرفی و قانونی دارید.

خطیب نماز جمعه ساوجبلاغ در خطبه های اول به موضوع طلاق و علت طلاق در خانواده ها پرداخت و صبر و تحمل را از طرفین برای ادامه زندگی خواهان شد، وی در ابتدای خطبه های دوم به مناسبتهای هشتم ربیع الثانی روز ولادت امام حسن عسگری (ع) پدرگرامی حضرت مهدی (عج) و روز چهار ربیع الثانی که روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و روز 9 اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و از فروشندگان خواست درایام نزدیک به نوروز انصاف را رعایت کنند و قیمت کالاها را به دلایل واهی بالا نبرند زیرا دولت با هوشمندی سعی دارد که قیمتهای کنترل کند تا کنترل و ثبوت قیمت کالاهای مورد نیاز مردم باعث قوت قلب آنها باشد.