حضور مردم در انتخابات دشمن شکن باشد/افتتاح طرحها متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت روز مهندس، بیان داشت: مهمترین پیام روز مهندس این است که باید تمامی کارها را به افراد متخصص و کاردان سپرد.

وی در ادامه با اشاره به روز امور تربیتی، عنوان کرد: اگر جامعه ای بتواند شیوه های برخورد را به کودکان خود بیاموزد و مشکلات تربیتی خود را رفع کند، آن جامعه دیگر هیچ مشکلی نخواهد داشت و در خصوص مسائل تربیتی باید به این نکته توجه داشت که اگر تربیت در کشور متولی خاصی داشته باشد محکوم به شکست است و باید همه در خصوص تربیت کار کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان به روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و افزود: پیام روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان این است که هر فردی که مسئول این امر است باید کار خود را به درستی انجام دهد چون در نزد خدا مسئول است و اگر نمی تواند کار خود را به درستی انجام دهد باید از مسئولیت خود خداحافظی کند.

نعیم آبادی ادامه داد: مسئولان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بندرعباس باید پاسخ دهند که چرا کیفیت نان در بندرعباس تا این حد نا مطلوب است و از حقوق مردم در این خصوص دفاع کنند و اگر نمی توانند باید از کار خود کنار بروند.

وی در ادامه با اشاره به حساسیت انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما باید بیاموزیم که هر زمان دشمن تلاشهای فراوانی علیه ملت ایران انجام می دهد برعکس خواسته های دشمن عمل کنیم.

خطیب جمعه بندرعباس اضافه کرد: دشمن طی ماههای اخیر تلاشهای فراوانی را برای عدم حضور مردم در انتخابات مجلس انجام داده و می خواهد کشور ما را بشکند و ما با حضور گسترده خود در انتخابات باید دشمن را بشکنیم و مایوس کنیم.

نعیم آبادی با اشاره به برخی مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، اظهار داشت: دشمن می خواهد با بزرگ کردن برخی مشکلات از جمله مسائل اقتصادی حضور مردم در انتخابات را کمرنگ کند اما مردم باید بدون توجه به برخی مشکلات که به راحتی قابل رفع است به طور گسترده در انتخابات حضور پیدا کنند.

وی تاکید کرد: مردم این دفعه با حضور گسترده خود در انتخابات نه تنها مشت بلکه لگد محکمی را بر مغز آمریکای یاوه گو و جنایتکار خواهند کوبید.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان حضور سالم مردم و نامزدها در انتخابات را بسیار ضروری دانست و بیان داشت: انتخابات جمهوری اسلامی ایران باید مظهر پاکی در دنیا باشد و نامزدها و طرفداران آنها نباید در تبلیغات انتخاباتی یکدیگر را تخریب کنند. همچنین داوطلبانی که رد صلاحیت شده اند نیز نباید نگران باشند چون آنها برای همیشه سلب صلاحیت نشده اند و طرفداران آنها باید در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.

نعیم آبادی در ادامه به مسئولان توصیه کرد طی هفته آینده از افتتاح طرحهای عمرانی خودداری کنند و افزود: مسئولان ادارات مختلف باید طی هفته آینده از وعده دادن و افتتاح طرحهای مختلف خودداری کنند چون این اقدامات در زمان تبلیغات انتخابات اثر منفی دارد و مسئولان مورد تهمت طرفداری از نامزدی خاص قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: نامزدهای انتخابات هم باید خرج کمتری در زمان تبلیغات داشته باشند چون دید مردم نسبت به مجلس عمیق تر از گذشته شده و مردم معیارهای مشخصی برای خود دارند.

امام جمعه بندرعباس با انتقاد از جلوگیری کردن از سخنرانی برخی نامزدها در مساجد، عنوان کرد: مساجد اماکنی عمومی و در اختیار تمامی مردم هستند و متولیان مساجد باید به تمامی نامزدها اجازه دهند در مساجد سخنرانی کنند نه اینکه برای برخی نامزدها مشکل ایجاد کنند.

نعیم آبادی در ادامه با اشاره به خصوصیات یک نماینده خوب از دیدگاه مقام معظم رهبری، اظهار داشت: احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و فرزانگی و به کار گرفتن علم و تخصص خصوصیات یک نماینده خوب از دیدگاه مقام معظم رهبری هستند که ما هم باید طبق این معیارها فرد اصلح را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنیم.