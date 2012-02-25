تخصص به همراه ولایتمداری ملاک کاندیدای اصلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد علم الهدی اظهارکرد: برخی چنین القا می کنند که افراد متخصص و متعهدی که ولایت مدار باشند در کشور کم داریم اما این تفکر غلطی است که عده ای به آن دامن می زنند.

وی گفت: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب متخصصین جوان کشورمان که در سایه نظام ولایی رشد کرده اند فراوانند و این را می توان در ترور های اخیر دانشمندان هسته ای که احمدی روشن یکی از آنهاست به وضوح مشاهده کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری حضور گسترده ملت ایران در مراسم های ملی و مذهبی از جمله راهپیمایی 22 بهمن را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم در این روز بصیرت خود را در دفاع از ولایت و نظام الهی خود نشان دادند و ان انشاالله در 12 اسفند نیز چنین خواهند کرد.

وی تصریح کرد: شرکت باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن شعار بود و ارزش و عظمت هر شعاری در شعور آن است و شعور این مراسم، حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری است.

خطیب نماز جمعه مشهد گفت: دشمنان از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن بسیار متعجب شده بودند و شرکت حداکثری در انتخابات به عنوان شعور این آیین نیز آنها را بهت زده خواهد کرد.

امام جمعه مشهد بار دیگر بر انتخاب افراد اصلح تاکید کرد و گفت: با تنوع کاندیدها و سلایق آنان این فرصت برای انتخاب افراد کاردان و برتر فراهم است.