به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی سرویس سنجش سرعت اینترنت از سوی مرکز متما، هر ماه شرکتهای برتر ارائه دهنده خدمات اینترنت از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت به کاربران ارزیابی می شوند که در این زمینه از تستی که از سوی کاربران انجام می شود، باید کمک گرفت.

به نحوی که کاربران اینترنت با تست و اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود که از طریق دانلود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت امکان پذیر است در این ارزیابی شرکت می کنند.



در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و 2 طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها، متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند که سرعت محاسبه شده در این حالت، میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است.



تست سنجش سرعت اینترنت از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه بخشی از پهنای باند ارائه شده به کاربر توسط کاربر دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود و به این ترتیب کم فروشی شرکتها در ارائه اینترنت واقعی به مشترکانشان مشخص می شود.



استقبال محسوس کاربران از نرم افزار سنجش سرعت اینترنت



به گزارش مهر، نگاهی به سرویس های ارائه شده از سوی شرکتهای برتر اینترنتی طی یک سال گذشته از استقبال کاربران از نرم افزار سنجش سرعت اینترنت برای تست سرعت خود حکایت دارد؛ به نحوی که این موضوع باعث شده تا شرکتهای ارائه دهنده خدمات به این کاربران، به دلیل افزایش تعداد تستها با تفاوت چشمگیری نسبت به دیگر شرکتها در صدر برترین ارائه دهندگان جای گیرند.



در جداول برترین ارائه دهندگان اینترنت در بهمن ماه امسال بیشترین تستهای انجام گرفته مربوط به کاربران اینترنت با پهنای باند 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و شرکتهای شاتل، پارس آنلاین و نداگستر صبا در تمامی بازه های زمانی و سرعت های دسترسی مختلف توانستند در جمع برترین شرکتهای ارائه دهنده اینترنت قرار گیرند.



سرویس دهندگان برتر اینترنتی بهمن ماه



به گزارش مهر، در بهمن ماه امسال مرکز متما تست سنجش سرعت کاربران اینترنت را در 3 بازه زمانی و 4 گروه با توجه به پارامتر دسترسی به سرعت 64 کیلوبیت، 128 کیلوبیت، 256 کیلوبیت و 512 کیلوبیت بر ثانیه تقسیم کرده و براساس آن برترین سرویس دهنده های اینترنتی دایل آپ، ADSL و وایمکس را اعلام کرد.



براین اساس شرکتهای شاتل، نداگستر صبا و پارس آنلاین سرویس دهندگان برتر برای سرعت دسترسی 64 کیلوبیت برثانیه و در بازه های زمانی مختلف شناخته شدند و برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه نیز عصر انتقال داده ها ، شاتل ، پارس آنلاین ، نداگستر صبا ، ایرانسل ، آریاگستر اسپادانا و داده پردازی فناوا سرویس دهندگان برتر در بازه های زمانی مختلف بودند.



علاوه بر این شرکتهای شاتل ، نداگستر صبا ، ایرانسل و پارس آنلاین و ارتباطات مبین نت برای بازه های زمانی مختلف به عنوان برترین ارائه دهندگان اینترنت به کاربران با سرعت دسترسی 256 کیلوبیت بر ثانیه در بهمن ماه معرفی شدند.



مرکز متما شرکتهای عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، شاتل، نداگستر صبا ، ارتباطات مبین نت و داده پردازی فناوا ، توسعه رسان پاسارگاد و ایرانسل را نیز به عنوان سرویس دهنده های برتر به کاربران با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه در بازه های زمانی مختلف انتخاب کرد.

جداول معرفی شرکتهای برتر ارائه دهنده اینترنت

به گزارش مهر، نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از اول تا 30 بهمن ماه به ترتیب در بازه های زمانی 1 تا 8 صبح، 8 تا 4 بعدازظهر و 4 بعدازظهر تا 12 شب و به نسبت سرعت دسترسی 64 کیلوبیت، 128 کیلوبیت، 256 . 512 کیلوبیت بر ثانیه به شرح زیر است:

برترین های 64 کیلوبیت

برترین های 128 کیلوبیت

برترین های 256 کیلوبیت

برترین های 512 کیلوبیت