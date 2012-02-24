ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص ساخت و ساز مسکن در کشور عراق از سوی انبوه سازان ایرانی، اظهار داشت: در ابتدا مقرر شده است که 5 تا 10 هزار واحد مسکن در کشور عراق ساخته شود و باقی واحدها در مرحله های بعدی تا 2 سال به اتمام برسد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان افزود: واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف عراق ساخته می شود؛ از جمله این واحدها در شهرهای بصره، اربیل، بغداد و نجف ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساخت 10 هزار واحد مسکن در عراق در کمترین زمان انجام می شود، بیان کرد: تعداد 200 هزار واحد مسکن باید تا سال 2012 در این کشور ساخته شود ،زیرا با صرف زمان بیشتر، سودی برای انبوه سازان ندارد.

رهبر با اشاره به نوع ساخت مسکن در عراق، اظهار داشت: واحدها مانند مسکن مهر با استفاده از روشهای نوین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ساخته و تمامی استانداردها در ساخت و ساز در این پروژه ها رعایت می شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان تعیین قیمت ساخت در هر مترمربع، تصریح کرد: قیمتها به صورت مناقصه، مذاکره و مشارکت در پروژه های کشور عراق تعیین می شود.

به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مسکن و آبادانی عراق، اخیرا تفاهمنامه ساخت 200 هزار مسکن را در کشور عراق از سوی انبوه سازان ایرانی را امضا کرده اند.