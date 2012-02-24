چهارمین روز تظاهرات ضدآمریکایی افغانها/ 74 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های محلی افغانستان از ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در این کشور که از روز سه شنبه در اعتراض به هتک حرمت کتاب مقدس قرآن آغاز شد، خبر دادند.

با وجود عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات کاخ سفید به خاطر اقدام بی شرمانه نظامیان کشورش در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، افغانی ها همچنان در سراسر این کشور تظاهرات می کنند.

رسانه های افغانستان از به خشونت کشده شدن این تظاهرات و درگیری پلیس و معترضین و کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 59 فرد دیگر تنها در روز گذشته خبر دادند.

نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت معترضین از گلوله های جنگی استفاده کرده اند اما این اقدامات بی فایده است و تاکنون 10 ولایت افغانستان شاهد برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی بود.

مردم ولایت لغمان پس از تظاهرات مردم کابل، ولایت پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین معترض از تلاش خود برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.