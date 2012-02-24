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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

900 نقطه شهر ارومیه برای تبلیغات انتخابات مجلس نهم آماده شد

900 نقطه شهر ارومیه برای تبلیغات انتخابات مجلس نهم آماده شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: شهردار ارومیه گفت: بیش از 900 نقطه شهر ارومیه برای تبلیغات نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عصمت پرست در گفتگوی خبری افزود: این نقاط شامل تابلوهای ثابت، بیل بوردها، تابلوهای منشوری، پیشانی پلهای عابر پیاده، پانلهای اگهی و داربستهای فلزی در سطح شهر است.

وی ادامه داد: این نقاط در اختیار بخش خصوصی است و با نظارت فرمانداری ارومیه به ستادهای انتخاباتی واگذار می شود.

عصمت پرست افزود: در صورت بروز هر گونه تخلف در استفاده از فضاهای تبلیغاتی فرمانداری ارومیه با متخلفان برخورد می شود.

شهردار ارومیه در ادامه خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند شد و گفت: این مشارکت گسترده همانند حضور حماسی مردم در طول 33 سال گذشته مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی خواهد بود.

کد مطلب 1542367

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