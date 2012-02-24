900 نقطه شهر ارومیه برای تبلیغات انتخابات مجلس نهم آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عصمت پرست در گفتگوی خبری افزود: این نقاط شامل تابلوهای ثابت، بیل بوردها، تابلوهای منشوری، پیشانی پلهای عابر پیاده، پانلهای اگهی و داربستهای فلزی در سطح شهر است.

وی ادامه داد: این نقاط در اختیار بخش خصوصی است و با نظارت فرمانداری ارومیه به ستادهای انتخاباتی واگذار می شود.

عصمت پرست افزود: در صورت بروز هر گونه تخلف در استفاده از فضاهای تبلیغاتی فرمانداری ارومیه با متخلفان برخورد می شود.

شهردار ارومیه در ادامه خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند شد و گفت: این مشارکت گسترده همانند حضور حماسی مردم در طول 33 سال گذشته مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی خواهد بود.