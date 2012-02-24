ملت اجازه ندهد دشمنان در میان آنها رخنه ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: کسانی که می گویند مردم در انتخابات شرکت نکنند، هدفشان ایجاد تفرقه و رخنه در میان ملت است.

وی افزود: ملت ایران باید با هوشیاری از این اقدام دشمنان جلوگیری کرده و در انتخابات همانند 22 بهمن حضوری پرشور داشته باشند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود شرکت در انتخابات را یک وظیفه شرعی و دینی دانست و بیان داشت: حضور در انتخابات با همه سمپاشی هایی که از سوی دشمنان داخلی و خارجی انجام می شود، یک تکلیف ملی و شرعی است و همه باید در این واقعه مهم سیاسی شرکت کنند.

ناصری خطاب به کاندیداها نیز عنوان کرد: سعی کنید یکدیگر را تخریب نکنید و به بهانه ها انگ های مختلف وجهه یکدیگر را خراب نکنید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد همچنین با اشاره به اختلاف سلیقه ها عنوان کرد: اگر اختلاف سلیقه بین افراد و گروه های مختلف باشد باید در مقابل دشمن در سایه ولایت برطرف شود.

وی با تاکید بر اتحاد میان مردم، احزاب و گروه های مختلف تاکید کرد: اگر اختلاف سلیقه ای نیز میان قشرهای مختلف وجود دارد، این اختلاف سلیقه باید در مقابل دشمن و در سایه ولایت برطرف شود.