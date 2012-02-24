علت عقب افتادگی کهگیلویه و بویراحمد دشمنی رژیم طاغوت با مردم آن بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ملک حسینی ظهر جمعه در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افزود: عشایر این استان در دوران ستم شاهی در دو جنگ "تنگ تامرادی" در دوران رضا شاه و جنگ "گجستان" در دوران محمدرضا شاه، ضربات سختی به ارتش پهلوی وارد آوردند.

وی بیان کرد: رژِیم گذشته به همین دلیل مردم این استان را به عمد در فقر و محرومیت نگه داشته بود و توجهی به رشد و توسعه کهگیلویه و بویراحمد نداشت.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: پس از انقلاب عمران و توسعه در این استان بر خلاف استانهای دیگر از زیر صفر شروع شد.

وی همچنین با اشاره به عدم بضاعت مالی مردم این استان از اعضای سازمان مهندسی خواست که رعایت حال افراد کم بضاعت را کنند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم نیازمند حق دارند که صاحب مسکن شوند و باید به آنها برای خانه دار شدن کمک کرد.

وی تاکید کرد: اگر در کارها رضایت خدا را در نظر بگیریم و به فقرا کمک کنیم، خدا رزق و روزی را بیشتر می کند.

آیت الله ملک حسینی همچنین توجه به فرهنگ دینی و معماری اسلامی در ساخت و سازها را ضروری عنوان کرد و گفت:باید در خصوص ساخت و سازهای اصولی و کارشناسی به مردم اطلاع رسانی شود.

وی تصریح کرد: اگر ساخت و سازها کارشناسی شده باشد، شاهد استحکام و دوام بناها و ساختمانها در استان خواهیم بود و از دوباره کاری ها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری می شود.

10کمیته نظارت بر ساخت و سازها دراستان تشکیل شده است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هم در این دیدار از تشکیل 10 کمیته عالی نظارت برای بالابردن دقت کار و نظارت بر روند ساخت و سازها در استان خبر داد.

داریوش دیو دیده گفت: در سالجاری 200 هزار متر طراحی معماری و 185هزار متر اجرا از سوی سازمان نظام مهندسی در سطح شهرهای استان انجام شده است.

وی بیان کرد: حدود یک هزار و 700 نفر عضو نظام مهندسی ساختمان استان هستند که از این تعداد 600 نفر پروانه اشتغال دارند.

دیودیده بیان داشت: میزان تعرفه عوارض دریافتی از سوی دفتر نظام مهندسی در استان 20 درصد کمتر از میانگین کشوری است.