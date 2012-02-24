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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

خبر فوری/

دهها فرد مسلح تسلیم نیروهای ارتش سوریه شدند

دهها فرد مسلح تسلیم نیروهای ارتش سوریه شدند

منابع سوری لحظاتی پیش از تسلیم دهها نفر از اعضای گروههای مسلح در سوریه به نیروهای ارتش این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه در خبر فوری گزارش داد : دهها نفر از اعضای گروههای مسلح در حمص خود را تسلیم نیروهای ارتش سوریه کردند.

تسلیم این افراد مسلح در حالی است که قرار است کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه برای گرفتن تصمیمات خصمانه جدید علیه سوریه در تونس با مشارکت رژیمهای عربی، غربی ها و سازمانهای بین المللی تحت سلطه آنها برگزار شود و یکی از تصمیمات خطرناکی که قرار است اتخاذ شود، به رسمیت شناختن گروههای مخالف مسلح موسوم به شورای انتقالی است که این اقدام می تواند اوضاع سوریه را پیچیده تر از قبل کند.

کد مطلب 1542373

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