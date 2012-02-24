شهرداری جم قهرمان چهارمین دوره لیگ فوتسال استان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم و پایانی چهارمین دوره لیگ فوتسال استان با برگزاری چهار بازی در سطح استان پیگیری شد که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

تابان بوشهر سه بر یک شهرداری جم را شکست داد، پرسپولیس دیر چهار بر سه اتحاد رود فاریاب را مغلوب کرد، پاس گناوه و پرسپولیس بوشهر به تساوی 2-2 رسیدند و قائم گناوه هم با سه گل فجر دیر را مغلوب ساخت.

در پایان این رقا بتها تیم شهرداری جم با 25 امتیاز قهرمان شد و تیم های پرسپولیس دیر و تابان بوشهر هر کدام با 23 و تفاضل گل کمتر دوم و سوم شدند.



تیم های برتر والیبال نشسته دسته اول کشور در بوشهر معرفی شدند



مسابقات دور برگشت والیبال نشته گروه دوم قهرمانی کشور با حضورتیمهای هیات بوشهر، هیات فارس، هیات آق قلا، شهرداری تبریز و نیکوتلاش قم از 30 بهمن تا دوم اسفند بصورت دورهای در سالنن انقلاب بوشهر بر گزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم نیکو تلاش قم به مقام قهرمانی رسید و تیم های شهرداری تبریز و هیات والیبال بوشهر به تر تیب دوم و سوم شدند.

دو تیم برتر این گروه به دور نهایی این مسابقات صعود نمودند.



مسابقات پینگ پنگ آزاد بزرگسالان شهرستان بوشهر



مسابقات پینگ پنگ آزاد و رده بندی دسته 2 بزرگسالان شهرستان بوشهر(( آقایان)) با شرکت 8 بازیکن برگزار شد.

پس از انجام 16 بازی دانیال زحمتکشان، علی شمسی، حسین بحرانی، عبدالمالک خلیلی، مجید آفنداک، محمد موسوی، هادی پورصباغ و رضا محمدزاده مقامهای اول تا هشتم این مسابقات را کسب کردند..



درخشش زنان رزمی کار گناوه در هرمزگان



مسئول امور ورزش بانوان گناوه گفت: بانوان رزمی کار این شهرستان که به عنوان نماینده استان درمسابقات کیک بوکس در استان هرمزگان شرکت کرده بودند خوش درخشیدند و رتبه های برتر را کسب کردند.

خدیجه دشتی افزود: دراین مسابقات سیدزهرا محمدی زاده ، منا یوسفیه و حمیده فخرالدینی در رده سنی بزرگسالان بترتیب در رده های اول تا سوم قرارگرفتند.

وی اظهارداشت: همچنین در رده سنی جوانان مرضیه لیراوی دوم و حکیمه خوشابی و سیده محدثه محمدی زاده مشترکا سوم شدند.

مسئول امور ورزش بانوان گناوه گفت: تیم بانوان شهرستان گناوه متشکل از هفت ورزشکار به عنوان نماینده استان بوشهر و با مربی گری خانم نظری دراین مسابقات شرکت داشتند.

وی یادآورشد: تیم های هرمزگان الف وب، تهران، مازندران و قم از تیم های شرکت کننده دراین مسابقات بودند.



شناگر طول خلیج فارس با مدیر کل ورزش و جوانان بوشهر دیدار کرد



محمد کبادی امدادگرعضو جمعیت هلال احمر کشورکه شنای طول خلیج فارس را ازجزیره هرمز در استان هرمزکان آغاز کرده درادامه مسیر خود دربندر بوشهر با مدیر کل ورزش و جوانان استان دیدار کرد.

این شناگرمداد گرد عضو جمعیت هلال احمر کشور در باره طرح شنای طول خلیج فارس گفت: این طرح به واسطه انجام یک رکورد سخت و بی همتای ورزش در ابعاد بین المللی دارای یک سری کارکرد های فرهنگی است که دو شعار اصلی 'خلیج تا ابد فارس' و 'پیام صلح و نوعدوستی ایرانیان برای جهانیان' از این جمله است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز گفت:همانطور که می دانید ورزش یک تکلیف است و آنچه این اداره دنبال می کند خدمت در این زمینه است.

رضا جمشیدی افزود: استان بوشهر بیشترین مرز آبی با دریای خلیج همیشه فارس ( بیش از700 کیلومتر) دارد که این خود بیانگر عظمت و بزرگی این استان در کشور است ودر این زمینه ما مردم بوشهر و همیشه در صحنه این مرز آبی را با چشمانمان محافظت می کنیم.



امام جمعه بوشهر خطاب به ورزشکاران ناشنوا: با شما بودن مایه افتخار من است



آیت الله صفایی بوشهری در دیدار اعضای تیم فوتبال ناشنوایان و تعدادی از ورزشکاران ناشنوای استان بوشهر، که با حضور مدیرکل سازمان ورزش و جوانان و مدیرکل سازمان بهزیستی استان بوشهر برگزار گردید، ضمن خوش‌آمدگویی و تبریک کسب مقام های قهرمانی و نائب قهرمانی این عزیزان، فرمودند: هر چند شما محدودیت دارید ولی محرومیت ندارید.

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر با افتخار به وجود این عزیزان، افزودند: استان بوشهر در طول تاریخ همیشه در عرصه ورزش موفق بوده و شما همان مسیر را با قدرت و قوت ادامه دهید.

وی در ادامه سخنان خود تصریح نمودند: ورزش آموزش می دهد که انسان چگونه بر محدودیت های خود چیره و بر مشکلات پیروز شود.

صفایی بوشهری در ادامه در توصیه ای به مسئولین فرمودند: مسئولین باید قدردان زحمات شما باشند و برای شما زمینه سازی برای اشتغال و امکانات ورزشی به روز داشته باشند.