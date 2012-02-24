مشارکت گسترده در انتخابات یک امر واجب برای هر ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های امروز نمازجمعه در مصلای قدس زاهدان اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران بویژه سردمداران ر‍ژیم منحط صهیونیست و آمریکای جنایتکار در تلاش هستند تا حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را کم رنگ کنند.



وی گفت: دشمنان باید بدانند مردم ایران با هوشیاری و آگاهی کامل مانند همیشه نقش های شوم آنان را نقش برآب خواهند کرد و پرشور تر از همیشه در این انتخابات شرکت می کنند.

وی خطاب به نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: نامزدها نیز باید دقت نظر داشته باشند تا در چارچوب قانون، کار تبلیغات را انجام دهند و از تخریب رقبا و دیگر نمایندگان اجتناب کنند.

امام جمعه زاهدان اظهار داشت: نامزدهای باید در تبلیغات انتخاباتی شایستگی ها و توانمندی هایشان را به مردم نشان دهند.

وی همچنین با اشاره به روز مهندس گفت: به برکت جمهوری اسلامی ایران امروز همه نیروگاه ها و کارخانجات کشور با توان و بازوی مهندسین داخلی و زبده ایرانی بزرگترین دستاوردهای جهانی را برای کشور به ارمغان آورده اند.

وی با اشاره به هشتم اسفندماه روز تربیت اسلامی نیز افزود: باید به نسل جوان آموخت که یک فرد تنها براساس اعتقادات اسلامی مسلمان واقعی خوانده نمی شود بلکه انجام عمل صالح به موازات اعتقادات ضروری است.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: شرط بقای نعمات خداوندی در وجود هر انسان در لقای تربیت اسلامی است و این نعمت تا زمانی جاودانه خواهد ماند که در راه دین و خدا مصرف شود.

وی نیمی از وظایف مربیان آموزشی را تزکیه نفس جوانان و نیمی دیگر را آموزش علم به آنان دانست و گفت: قرآن کریم نیز تربیت را قبل از علم مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: سازمان آموزش و پرورش وظیفه دارد به رشد تربیتی و اخلاقی دانش آموزان همانند رشد علمی آنان توجه داشته تا این گنجینه ها مطابق با ظرفیت خدادادیشان پیشرفت داشته باشند.