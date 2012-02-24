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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

اعتراضات همچنان ادامه دارد؛

کشته شدن دو نظامی آمریکا در تیراندازی یک سرباز افغان

کشته شدن دو نظامی آمریکا در تیراندازی یک سرباز افغان

مقامات افغانستان از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و زخمی شدن چهار فرد دیگر در پی تیراندازی یک سرباز افغان به سوی آنها و همزمان با گسترش موج تظاهرات ضد آمریکایی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام افغانی به شبکه خبری "سی بی اس" گفت: همزمان با گسترش موج تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان، یک سرباز افغانی که از اقدام توهین آمیز نظامیان آمریکایی در سوزاندن کتاب مقدس و آسمانی قرآن کریم خشمگین بود، به سوی دو نظامی آمریکایی شلیک و باعث مرگ آنها و زخمی شدن چهار فرد دیگر شد.

همچنین ایساف در بیانیه ای تایید کرد که دو نظامی آمریکایی روز گذشته در منطقه "خوگیانی" در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان با شلیک گلوله یک سرباز افغانی کشته شدند.

مردم ولایت لغمان پس از تظاهرات مردم کابل، ولایت پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین معترض از تلاش خود برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.

کد مطلب 1542376

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