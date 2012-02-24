نمایندگانی با بصیرت به مجلس بفرستید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت لاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه اظهار داشت: در هفته تبلیغات نامزدهای انتخاباتی قرار داریم،شرکت در انتخابات حساس است وضرورت دارد اما انتخاب گزینه اصلح ، کارآمد و متعهد بسیار مهم است و باید کسانی انتخاب شوند که لیاقت و قابلیت این منصب مهم را داشته باشد و به فرمایش امام راحل احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رای دهد.

وی افزود:اگر در صلاحیت شخصی تمام افراد و گروه ا نظر موافق داشتندولی رأی دهنده تشخیصش بر خلاف همه آنها بود ، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فردی را تشخیص دادند و برای رای دهنده اطمینان حاصل شد به آنها رای دهد.

حسینی خاطر نشان کرد: مردم شجاع ایران با دقت به نمایندگانی رای دهند که در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین ، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ ، اسلام عارفان مبارزه جو و پاک طینتان عارف و در یک کلمه اسلام ناب محمدی(ص) باشند و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری ، اسلام مستکبرین ، اسلام مرفهین بی درد ، اسلام راحت طلبان و فرصت طلبان و در یک کلمه اسلام آمریکائی هستند ، طرد نموده و به مردم معرفی نمایند.

وی افزود:ملت متعهد و مبارز با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص ، آراء خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و مرصوف باشند و ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلامی ، خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم است.

حسینی یادآور شد: باید بدانیم که نامزد اصلح کسی است که معتقد،وفادار و مدافع اسلام ناب و نظام اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی باشد،به مکتبهای انحرافی گرایش و پیوستگی نداشته باشد،مدرس گونه شجاع و صاحب تشخیص باشد وطعم تلخ فقر و محرومیت را چشیده و به فکر خدمت گذاری به محرومین باشد.

خطیب جمعه ابرکوه افزود:نماینده بصیر بایدبا اوضاع سیاسی جهان و مسائل روز و اهداف شیاطین و نظام سلطه و راهکار نیرنگ بدخواهان علیه ملت آشنا باشد،با شیوه اجرائی مجلس ، نحوه قانونگذاری ، وظایف نمایندگی ، خط و ربط های داخل مجلس آشنا ، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر باشد.

امام جمعه ابرکوه گفت: مردم در انتخابات به افرادی بصیر و آشنا به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و فتنه های دشمنان رأی دهند.

حجت لاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه اظهار داشت: در هفته تبلیغات نامزدهای انتخاباتی قرار داریم،شرکت در انتخابات حساس است وضرورت دارد اما انتخاب گزینه اصلح ، کارآمد و متعهد بسیار مهم است و باید کسانی انتخاب شوند که لیاقت و قابلیت این منصب مهم را داشته باشد و به فرمایش امام راحل احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رای دهد.

وی افزود:اگر در صلاحیت شخصی تمام افراد و گروه ا نظر موافق داشتندولی رأی دهنده تشخیصش بر خلاف همه آنها بود ، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فردی را تشخیص دادند و برای رای دهنده اطمینان حاصل شد به آنها رای دهد.

حسینی بیان داشت: مردم شجاع ایران با دقت به نمایندگانی رای دهند که در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین ، اسلام مستضعفین ، اسلام رنج دیدگان تاریخ ، اسلام عارفان مبارزه جو و پاک طینتان عارف و در یک کلمه اسلام ناب محمدی(ص) باشند و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری ، اسلام مستکبرین ، اسلام مرفهین بی درد ، اسلام راحت طلبان و فرصت طلبان و در یک کلمه اسلام آمریکائی هستند ، طرد نموده و به مردم معرفی نمایند.

وی افزود:ملت متعهد و مبارز با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص ، آراء خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و مرصوف باشند و ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلامی ، خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم است.

حسینی یادآور شد: باید بدانیم که نامزد اصلح کسی است که معتقد،وفادار و مدافع اسلام ناب و نظام اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی باشد،به مکتبهای انحرافی گرایش و پیوستگی نداشته باشد،مدرس گونه شجاع و صاحب تشخیص باشد وطعم تلخ فقر و محرومیت را چشیده و به فکر خدمت گذاری به محرومین باشد.

خطیب جمعه ابرکوه افزود:نماینده بصیر بایدبا اوضاع سیاسی جهان و مسائل روز و اهداف شیاطین و نظام سلطه و راهکار نیرنگ بدخواهان علیه ملت آشنا باشد،با شیوه اجرائی مجلس ، نحوه قانونگذاری ، وظایف نمایندگی ، خط و ربط های داخل مجلس آشنا ، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر باشد.