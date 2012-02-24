فروکش کردن التهاب قیمت در بازار بندرعباس/ اولتیماتوم به هرگونه افزایش قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، هم مرز بودن استان هرمزگان با کشورهای حاشیه خلیج فارس و تنوع کالاهای وارداتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازار هرمزگان که شاید می توان گفت درصد بسیاری از کالاهای موجود در بندرعباس قاچاق و از مبادی غیر قانونی وارد شده بود فضایی را برای برخی از افراد به وجود بیاورد تا به بهانه نوسانات بازار ارز و سکه قیمت کالاها را بر اساس دلخواه خود افزایش دهند.

افزایش یک شبه قیمت برخی از کالاهای تامین داخل کشور در کنار کالاهای وارداتی در بندرعباس و دامن زدن برخی افراد سودجو به شایعات موجب شد تا بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم از جمله گوشت، مرغ، برنج، حبوبات و سایر اقلام افزایش قیمت غیرمنطقی داشته باشد.

نقطه آغاز مبارزه با گران فروشی و کنترل قیمت از زمانی کلید خورد که استاندار هرمزگان در بازدید سرزده از بازار با قیمتهای غیرمنطقی روبرو شد و موجب شد تا در جلسه ستاد تنظیم بازار ابراهیم عزیزی با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود در بازار تمامی مسئولان را موظف به برخورد قاطعانه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور در بازار بندرعباس کند.

حضور مدیران عضو ستاد تنظیم بازار هرمزگان در بازار نشان داد که تمامی اعضای ستاد عزم جدی در برخورد با گرانفروشی و تنظیم بازار دارند تا جائیکه در روزهای ابتدای شاهد تعطیلی و پلمپ بسیاری از مغازه ها و کشف انبارهای احتکار در شهر بودیم.

تشکیل گشتهای ویژه در 20 نقطه شهر و به خدمت گیری 200 بازرس افتخاری در بندرعباس حاکی از یک حرکت انقلابی در برخورد با سودجویان و اخلالگرانی بود که سالها بازار بندرعباس را مکانی برای مال اندوزی خود می دیدند.

حضور مجمع امور صنفی، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نیروی انتظامی در برخورد با خروج و ورود غیرقانونی کالا در استان و تشدید برخوردها با گرانفروشی در کنار سایر مسئولان تعزیرات حکومتی، فرمانداری بندرعباس و سازمان تجارت، صنعت و معدن استان و بازرسین ویژه استاندار حکایتی بود بر کنترل قیمتها در بازار آشفته بندرعباس.

سه شنبه شب پس از گذشته چند هفته از آغاز تشدید برخوردها، کنترل و نتظیم قیمتها در بازار جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور استاندار هرمزگان آخرین وضعیت بازار بندرعباس و شهرستانهای استان را مورد ارزیابی قرار داد.

افزایش قیمت نداریم/ پلمپ 418 مغازه در استان

عبدالمجید عبدلی زاده سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در آغاز جلسه در تشریح اقدامات صورت گرفته بیان داشت: از 13 بهمن ماه تا اول اسفند 9 هزار و 642 واحد صنفی در استان مورد بازرسی صورت گرفت که هزار و 257 پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی اظهارداشت: طی بازرسیهای انجام شده سه هزار و 160 تخلف به ارزش ریالی 9 میلیارد و 324 میلیون ریال کشف شد و 418 واحد صنفی پس از صدور حکم تعزیراتی پلمپ شد که بندرعباس با 286 مورد بیشترین امار پلمپ را به خود اختصاص داده است.

عبدلی زاده افزود: همچنین در حاجی آباد، رودان و بستک به ترتیب 28، 25 و 25 واحد صنفی پلمپ شد.

مشکل تامین اقلام پروتئینی در بازار نداریم

سرپرست سازمان صنعت و معدن هرمزگان با بیان اینکه بازرسیها تا 15 فروردین 91 با جدیت دنبال خواهد شد، اظهارداشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته بازرسیها حتی بعد از ایام نوروز ادامه خواهد یافت و هیچگونه بخششی در مقابله با اخلالگران و افراد سودجو نخواهیم داشت.

وی گفت: طی یک ماه گذشته 127 تن گوشت مرغ، پنج تن حبوبات، 60 تن گوشت قرمز در بازار توزیع شده و در ایام نوروز هم از سهمیه ذخیره شده استفاده خواهیم کرد و هیچگونه مشکلی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در ایام نوروز نخواهیم داشت.

وی قیمت برنج 10 کیلویی هندی وارداتی را 21 هزار تومان، مرغ گرم را سه هزار و 700 و مرغ منجمد را سه هزار و 50 تومان در بازار بندرعباس عنوان کرد.

برخورد قاطع نیروی انتظامی با اخلالگران اقتصادی

همچنین در ادامه این جلسه فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از برخورد جدی این دستگاه با افراد سودجو در بازار خبر داد و افزود: هزار و 800 واحد صنفی از سوی این دستگاه مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد 550 پرونده تشکیل که 301 واحد صنفی پلمپ و 33 واحد صنفی به علت گرانفروشی پارچه نصب شده است.

سردار محمدعلی آخوندی همچنین از برخورد با افرادی که در روزهای اخیر اقدام به خروج برخی از اقلام به استانهای دیگر کرده اند خبر داد و عنوان کرد: نیروی انتظامی همچون سایر دستگاه ها آماده برخورد با هرگونه اخلال در بازار است.



مشکلات بازار رصد و پس از بررسی حل شد

فرماندار بندرعباس هم پس ار ارhئه گزارشی از فعالیت بازرسان فرمانداری و تنظیم بازار اظهارداشت: طی بازدیدهای شبانه روزی به واحدهای صنفی و فروشگاه های بزرگ زنجیره ایی پس از مشاهده تخلفات تذکرات لازم داده شد.

عباس امینی زاده عنوان کرد: نحوه ورود دام و کشتار در کشتارگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و با هماهنگی دستگاه های متولی چرخه ورود دام به بازار بندرعباس اصلاح شد و از این پس دام مستقیما تحویل کشتارگاه و پس از ذبح در اختیار قصابی ها قرار می گیرد.

وی برگزاری جلسه با نانوایان شهر بندرعباس و بازدید از میدان میوه و تره بار و حل مشکلات عنوان شده از سوی فعالان این حوزه ها را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار و ارائه کالاهای مناسب به شهروندان عنوان کرد.

همچنین مدیرکل دامپزشکی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرغله، مدیرکل صدا و سیما استان و مدیرعامل میادین میوه و تره بار بندرعباس به ارائه گزارش پرداختند.

کمبودی در بازار نداریم

معاون برنامه ریزی استاندار هرمزگان در ادامه جلسه شوک وارد شده به بازار را ناخواسته دانست و افزود: برخی از افراد سعی داشتند تا در فضای ایجاد شده نوسانات بازار ارز جیبهای خود را پر کرده و به مقاصد خود برسند.

عبدالرضا ناطق با رد هر گونه کمبود اقلام مورد نیاز مردم در استان بیان داشت: برخی سعی داشتند تا با القای کمبود در بازار قیمتها را به طور دلخواه تنظیم کنند اما نظارت صحیح و برخوردهای قاطع موجب جلوگیری از هرگونه سوء استفاده شد.

ناطق اضافه کرد: در مقطعی قیمت بالای گوشت مرغ در استانهای همجوار میل به خروج مرغ از استان را زیاد کرده بود که ورود به موقع نیروی انتظامی استان موجب شد تا تامین گوشت مرغ در استان با مشکلی مواجه نشود.

وی عنوان کرد: بازرسی ها با جدیت و سختگیری در تمام طول سال ادامه خواهد یافت و در سال آینده هم با تدابیر ویژه و جدید پیگیری خواهد شد.

هرگونه افزایش قیمت در بازار باید با نظر ستاد تنظیم بازار باشد

استاندار هرمزگان در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار هرگونه افزایش و کاهش قیمت کالا را با نظر ستاد تنظیم بازار قابل قبول دانست و بیان داشت: از این پس نباید شاهد هیچگونه افزایش قیمتی بدون نظر ستاد تنظیم بازار باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شدت برخورد شود و هیچگونه اغماضی قابل قبول نیست.

ابراهیم عزیزی تصریح کرد: خوشبختانه هیچگونه افزایش قیمت غیر منطقی و کمبود کالا در استان وجود ندارد و این ستاد با هرگونه اقدام خود سرانه ، بخشی و صنفی برخورد خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از حضور فعال کلیه اعضای ستاد، فرمانداران، اتحادیه ها و صنوف در اجرای موفق طرح ویژه کنترل بازاراستان بر لزوم ادامه این طرح تا پایان فروردین ماه سال 91 تاکید کرد و اظهارداشت: اراده جمعی و حرکت منسجم و مشارکت کلیه اعضای ستاد در راستای کنترل قیمتهای غیر واقعی که در بازار ایجاد شده بودخوشبختانه تاثیر خود را گذاشت و ماحصل آن یک ثبات منطقی در بازار و در نتیجه با استمرار این حرکت رضایت آحاد مردم رادر بر خواهد داشت.

عزیزی بر لزوم تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار استان به شکل مستمر هر هفته دو بار تا 15 فرردین ماه سال 91 تاکید و اظهار داشت: هرگونه افزایش و یا کاهش قیمت با هماهنگی ستاد تنظیم بازاراستان صورت می پذیرد و چنانچه اقدام خود سرانه، بخشی و صنفی که مردم را متضرر کند مشاهد شد با افراد متخلف ، بر اساس قانون برخورد می شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه خوشبختانه هیچ گونه کمبود کالادر استان وجود ندارد و تدابیر لازم درجهت ذخیر سازی محصولات در ایام عید و حضور میهمانان نوروزی انجام گرفته از اعضای ستاد خواست جهت دسترسی آسان شهروندان و مهمانان نوروزی در این ایام فروشگاههای متعددی را در مناطق مختلف شهر جانمایی کنند تا دسترسی مردم به شکل آسان و بدون اتلاف وقت انجام گیرد.

افزایش حاملهای انرژی هیچگونه تاثیری در افزایش قیمت کالا نخواهد داشت

وی با اشاره به آغاز طرح هدفمندی یارانه ها در کشور تاکید کرد: افزایش حاملهای انرژی هیچگونه تاثیری در افزایش قیمت کالا نخواهد داشت و اگر افرادی سعی در افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت انرژی داشتند برخورد خواهد شد و قیمت کالاها باید زیر نظر ستاد تنظیم بازار مصوب و در بازار اعمال شود.