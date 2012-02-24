ملت بصیر ایران باید مراقب دسیسه های دشمن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته، با تبریک روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: ملت عزیز ما در انتظار 12 اسفند یعنی جمعه آینده هستند تا حماسه ای دیگر را خلق کنند.

وی بیان داشت: برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از مؤلفه های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که به اندازه عمر این نظام انتخابات برگزار شده است.

محسن زاده ادامه داد: ملت ایران حدود 30 انتخابات با شکوه را پشت سرگذاشته اند و این تجلی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است.

وی عنوان کرد: مروری بر رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در دو دهه اخیر نشان می دهد که ایشان مهمترین اصل در مقوله انتخابات را مشارکت حداکثری اعلام می کنند و حضور مردم پای صندوقهای رأی را از انتخابات اصلح نیز مهم تر می شمارند.

مردم مراقب باشند انتخاباتی که می تواند پشتوانه و ذخیره امنیت کشور ایران باشد به سلامت کشور صدمه وارد نکند

امام جمعه خیرآباد اضافه کرد: مردم مراقب باشند انتخاباتی که می تواند پشتوانه و ذخیره امنیت کشور ایران باشد به سلامت کشور صدمه وارد نکند.

وی گفت: وزیر اطلاعات نیزعنوان کرد که اصلی ترین برنامه های دشمن در انتخابات دامن زدن به اختلاف داخلی به ویژه ایجاد دودستگی بین جریانهای انقلابی است، تا در فضای سیاسی کشور التهاب ایجاد کنند و یکی دیگر از پروژه های پیگیری شده توسط این وزیر تشکیک در سلامت انتخابات است.

حجت الاسلام محسن زاده افزود: در زمان رهبری امام راحل و امروز نیز مقام معظم رهبری بعضی افراد ادعا کردند که انتخابات ناسالم است و عده ای مأمور تحقیق در این زمینه شدند، اما نتیجه این تحقیقات موجب تغییر روند انتخابات و نتیجه آن نشد.

وی اظهار داشت: نکته دیگری که دشمنان به آن دامن می زنند، اغتشاشات اجتماعی و کشاندن منازعات انتخاباتی وسیاسی به سطح خیابانها است و در این راستا برنامه ریزی کردند تا از اختلافات قومی و قبیله ای به نفع خودشان سوء استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در خیرآباد ادامه داد: دشمنان به دنبال این هستند تا اعتماد مردم به نظام را سلب کنند ولی این مردم هوشیارند ونسبت به حفظ وحدت به عنوان مصلحتی بزرگ دقت نظر دارند.

وی یادآور شد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند "باید از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کرد " ، ملت ایران نیز با سرمایه عظیم وحیرت آوری که با حضور دهها میلیونی در راهپیمایی 22بهمن ایجاد کردند، این بار نیز با حضور فعال در انتخابات نقشه های دشمن را نقش بر آب خواهند کرد.

کسی که اخلاق اسلامی ندارد مسلمان نیست

امام جمعه خیرآباد افزود: 18 اسفندماه به عنوان روزامور تربیتی وتربیت اسلامی نام گذاری شده و اگر کسی اعتقاد به اسلام داشته باشد و اعمالی مانند نماز و روزه را انجام دهد اما اخلاق اسلامی نداشته باشد و حسود، بی روحیه، بی اراده و بخیل باشد، انسان مسلمان نیست.

وی تصریح کرد: مسلمان کسی است که اعتقاد به اسلام داشته، به آن عمل کند و خود را به اخلاق اسلامی زینت دهد.

حجت الاسلام محسن زاده ادامه داد: همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، "ایران به قدر اقتضای نظام اسلامی ، در تربیت اسلامی پیش نرفته است" و در این راستا، آموزش وپرورش که امانتهای بزرگی در اختیار دارد باید اعتقاد وعمل اسلامی را در دانش آموزان احیا کند.

وی گفت: اگر هم کودکی از یک خانواده بی اعتقاد به مدرسه می آید باید در محیط مدرسه این خلاء جبران شود.