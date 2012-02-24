لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات/ کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خطیب جمعه کرمان در خطبه های این هفته کرمان با اشاره به آغاز تبلیغات انتخاباتی گفت: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یک آزمون بزرگ برای ملت ایران است که مانند همیشه سرافراز از آن بیرون خواهند آمد.

وی افزود: در این میان باید اخلاق انتخاباتی در اولویت کارهای کاندیداها قرار گیرد و بدانند که ملت کارها و نوع تبلیغات آنان را رصد می کنند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه برخی کاندیداها برای جذب رای اقدام به کارهای نا متعارفی همچون پهن کردن سفره برای مردم می کنند گفت: مردم برای رای دادن تامل می کنند و با نان به کسی رای نمی دهند.

وی با اشاره به برگزاری 32 انتخابات در مراحل مختلف انقلاب گفت: این آمار بی نظیر است و نشان دهنده دموکراسی دینی در ایران است و همین مسئله است که دشمنان را ناخرسند کرده است و سعی می کنند با تبلیغات سوء میزان مشارکت مردم را کم می کنند.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: نیاز امروز جامعه حضور حداکثری در انتخابات و ایجاد شور و انگیزه انتخاباتی در جامعه است که در این زمینه همه باید بسیج شویم و این بار نیز دشمن را نا امید کنیم.

وی ولایتمداری را از مهمترین شاخصهای انتخاب اصلح برشمرد و خواستار تحقیق مردم در خصوص برگزیدن نماینده اصلح شد.

وی بر رعایت اخلاق انتخاباتی در ایام تبلیغات تاکید کرد و گفت: این انتخابات باید مظهر اتحاد و انسجام ملی باشد و در این مسیر باید گام برداریم.