به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه طبق نظر و رهنمودهای امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و تمام علماء و مراجع بزرگ تقلید، شرکت در انتخابات جزء واجبات شرعی است، اظهار داشت: قوانین حکومت اسلامی ایران همان قوانین الهی است، هیچ مسلمانی برای حضور پیدا نکردن در پای صندوقهای راِی انتخاباتی بهانه ندارد.
وی افزود: از آن جایی که دشمنان کشور ضربه سختی از نظام ایران اسلامی خورده و به دنبال هر بهانهایبرای جبران این مقوله هستند و برنامه های زیادی را برای از مخدوش کردن فضای انتخاباتی دارند بنابراین انتخابات مجلس نهم به اندازهای اهمیت دارد که اشخاص بیمار نیز، حتی با بردن صندوقهای رای به بیمارستانها باید در این انتخابات حضور داشته باشند و به طور حتم با حضور گسترده مردم در انتخابات، شادی را از دشمن میگیریم.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه یک فرد برای انجام هر کاری از جمله قلم زدن در روزنامهو سایر رسانهها باید پیش از هر چیز رضایت خداوند را در نظر داشته باشد، ادامه داد: غیبت و بدگویینشاندهنده عقده است.
وی با اشاره به اینکه نامزدهای انتخاباتی بدانند وارد غربال شدهاند، تاکید کرد: نامزدهای انتخاباتی جزء طیف اصولگرایان هستند و در حال حاضر به مانند گذشته و به بهانه اینکه سایر افراد به طیفهای مختلفی وابسته بودند، نباید تخریبی وجود داشته باشد.
طباطبایینژاد تصریح کرد: باید شرایط عملکردی نامزدهای اصولگرا طوری مهیا شود که آبروی آنها در معرض خطر قرار نگیرد و عملکرد صحیح نامزدهای اصولگرا در زمان تبلیغات انتخاباتی نشان دهنده پایبندی واقعی آنها به این اصول است و در غیر این صورت ماهیت درونی اصولگرایان غیرواقعی مشخص میشود.
وی با اشاره به اینکه اصولگرایی به معنای التزام عملی داشتن به قوانین اسلامی است، تاکید کرد: هر شخص که ادعای اصولگرایی را تنها در زبان دارد، خودپرست است.
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