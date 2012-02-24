صدور 75 هزار مترمربع فرش از آذربایجان غربی به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی گفت: در 10 ماهه امسال بیش از 75 هزار متر مربع فرش از استان به کشورهای خارجی صادر شده است.

جعفر صادق اسکندری اظهار داشت: این میزان فرش به ارزش 25 میلیون دلار به کشورهای امارات، آلمان، لبنان، ایتالیا و ژاپن صادر شده است.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه 424 هزار متر مربع فرش در استان بافته شده است که 80 درصد آنها قابلیت صادرات دارد.

وی سهم صادرات فرش آذربایجان غربی را حدود 6 درصد کل صادرات فرش کشور عنوان کرد.

182 طرح از محل درآمدهای زکات در آذربایجان غربی اجرا می شود

معاون کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی در دیدار با فرماندار شوط گفت: از این تعداد طرح بیش از 55 طرح در چند روز گذشته به بهره برداری رسیده است و بقیه هم تا اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

نیک خو با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها 20 میلیار ریال از محل درآمدهای زکات تخصیص یافته است اظهارداشت: این میزان زکان جمع آوری شده در آذربایجان غربی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 70 درصد افزایش یافته است.

معاون کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال 29 میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شده که از این میزان 9 میلیارد ریال هم برای کمک به افراد نیازمند پرداخت شده است.

مشارکت پذیر کردن جامعه نیازمند روابط اندیشمندانه رسانه و روابط عمومی هاست

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی گفت: برای مشارکت پذیر کردن جامعه نیازمند داشتن روابط صحیح ،نزدیک و اندیشمندانه میان رسانه و روابط عمومی ها هستیم.

محسن شکرنیا در نشست مشترک مسئولان روابط عمومی نیروهای نظامی و انتظامی استان افزود: رسانه به عنوان یک امکان بالقوه و ابزاری کار ساز برای روابط عمومی ها بشمار می آید.

وی با بیان مشترکات رسانه و روابط عمومی ها اظهارداشت: روابط عمومی هنر بکارگیری خردمندانه رسانه در نفوذ به افکار عمومی است.

مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور نیز گفت: نیروهای مسلح ایران اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون با تقدیم هزاران شهید امنیت مناطق مرزی را حفظ کرده اند.

سردار رمضان شریف با اشاره به اینکه دشمنان با تمام توان برای بر هم زدن امنیت کشور تلاش می کنند افزود : نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشورمان با پشتیبانی مردم با کسانی که امنیت فرهنگی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را به خطر بیندازند قاطعانه برخورد می کنند.

وی در ادامه سخنان خود با تقدیر از تلاش های رسانه ملی در خنثی کردن توطئه های دشمنان گفت: این رسانه توانمند با بیان اهداف و انعکاس فعالیت های نیروهای مسلح نقش مهمی در برقراری امنیت و آرامش کشور دارد.