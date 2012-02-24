جدیدترین موضع گیری چین و روسیه در قبال بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "هونگ لی" سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: تلاش جامعه جهانی باید در راستای ثبات در سوریه و خاورمیانه و حل مشکلات از طریق گفتگوهای سیاسی باشد.

وی افزود: پکن از تلاشهای مسالمت آمیز برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه حمایت می کند و آماده همکاری با طرفهای درگیر در بحران است.

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت: پکن اهداف و گرایشهای نشست دوستان سوریه در تونس را بررسی و تصمیم به عدم مشارکت در آن گرفت.

از سوی دیگر 'الکساندر لوکاشویچ "سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفت: مسکو بر توقف فوری درگیری ها میان طرفین در سوریه برای خروج مجروحان از شهر حمص تاکید دارد.

وی افزود: مسکو نگرانی شدید خود را از درگیری در برخی شهرهای سوریه به ویژه در حمص که قربانیان زیادی بر جای گذاشته است اعلام می دارد و باید اقدامات فوری برای توقف آن انجام شود.

لوکاشویچ با اشاره به انتخاب "کوفی عنان" دبیر کل سابق سازمان ملل به عنوان نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در سوریه بر آمادگی کشورش برای همکاری سازنده با وی و حمایت از ماموریت عنان تاکید کرد.

وی افزود: امیدواریم که این شخصیت برجسته بتواند بر مشکلات سیاسی و انسانی بغرنج سوریه بر اساس همکاری با همه طرفها غلبه کند و راهکاری مسالمت آمیز بیابد.

این در حالی است که "میخائیل بوگدانوف" معاون وزیر خارجه روسیه هم گفت: مسکو بزودی رایزنی با کوفی عنان فرستاده سازمان ملل به سوریه را آغاز می کند.

وی گفت: "فاروق الشرع" معاون وزیر خارجه سوریه آماده است برای شروع گفتگوها با مخالفان به مسکو بیاید و ما آماده رایزنی با گروههای مخالف در کشورهای دیگر یا میزبانی از نمایندگان آنها در مسکو هستیم.

بوگدانوف بیان کرد: روسیه نگران تکرار سناریوی لیبی است و ما به علت شفاف نبودن اهداف نشست دوستان سوریه در تونس و فراگیر نبودن این نشست از شرکت در آن خودداری کردیم.

وی بیان کرد: متاسفانه نمایندگان کل ملت سوریه در این نشست حضور ندارند و ما مایلیم که این گونه نشستها با حضور همه گروههای سوری برگزار شود.