  1. بین الملل
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

جدیدترین موضع گیری چین و روسیه در قبال بحران سوریه

جدیدترین موضع گیری چین و روسیه در قبال بحران سوریه

حمایت پکن و مسکو بر ایجاد راهکار مسالمت آمیز در سوریه و تشریح دلایل شرکت نکردن در نشست موسوم به دوستان سوریه در تونس از آخرین مواضع این دو عضو دائم شورای امنیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "هونگ لی" سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: تلاش جامعه جهانی باید در راستای ثبات در سوریه و خاورمیانه و حل مشکلات از طریق گفتگوهای سیاسی باشد.

وی افزود: پکن از تلاشهای مسالمت آمیز برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه حمایت می کند و آماده همکاری با طرفهای درگیر در بحران است.

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت: پکن اهداف و گرایشهای نشست دوستان سوریه در تونس را بررسی و تصمیم به عدم مشارکت در آن گرفت.

از سوی دیگر 'الکساندر لوکاشویچ "سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفت: مسکو بر توقف فوری درگیری ها میان طرفین در سوریه برای خروج مجروحان از شهر حمص تاکید دارد.

وی افزود: مسکو نگرانی شدید خود را از درگیری در برخی شهرهای سوریه به ویژه در حمص که قربانیان زیادی بر جای گذاشته است اعلام می دارد و باید اقدامات فوری برای توقف آن انجام شود.

لوکاشویچ با اشاره به انتخاب "کوفی عنان" دبیر کل سابق سازمان ملل به عنوان نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در سوریه بر آمادگی کشورش برای همکاری سازنده با وی و حمایت از ماموریت عنان تاکید کرد.

وی افزود: امیدواریم که این شخصیت برجسته بتواند بر مشکلات سیاسی و انسانی بغرنج سوریه بر اساس همکاری با همه طرفها غلبه کند و راهکاری مسالمت آمیز بیابد.

این در حالی است که "میخائیل بوگدانوف" معاون وزیر خارجه روسیه هم گفت: مسکو بزودی رایزنی با کوفی عنان فرستاده سازمان ملل به سوریه را آغاز می کند.

وی گفت: "فاروق الشرع" معاون وزیر خارجه سوریه آماده است برای شروع گفتگوها با مخالفان به مسکو بیاید و ما آماده رایزنی با گروههای مخالف در کشورهای دیگر یا میزبانی از نمایندگان آنها در مسکو هستیم.

بوگدانوف بیان کرد: روسیه نگران تکرار سناریوی لیبی است و ما به علت شفاف نبودن اهداف نشست دوستان سوریه در تونس و فراگیر نبودن این نشست از شرکت در آن خودداری کردیم.

وی بیان کرد: متاسفانه نمایندگان کل ملت سوریه در این نشست حضور ندارند و ما مایلیم که این گونه نشستها با حضور همه گروههای سوری برگزار شود.

کد مطلب 1542388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها