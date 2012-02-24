مردم خشمگین افغانستان کنسولگری آمریکا را محاصره کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری پرس تی وی لحظاتی قبل به نقل از پلیس افغانستان اعلام کرد که امروز جمعه در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده در کابل دو نفر کشته شدند.

با وجود عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات کاخ سفید به خاطر اقدام بی شرمانه نظامیان کشورش در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، افغانی ها همچنان در سراسر این کشور تظاهرات می کنند.

نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت معترضین از گلوله های جنگی استفاده کرده اند اما این اقدامات بی فایده است و تاکنون 10 ولایت افغانستان شاهد برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی بود.

مردم ولایت لغمان پس از تظاهرات مردم کابل، ولایت پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.