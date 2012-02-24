23 طلبه و مولوی در‌ آزمون ارزشیابی استخدامی سیستان و بلوچستان شرکت کردند

دبیر نخستین آزمون استخدامی روحانیون شاغل اهل سنت سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری آزمون ارزشیابی استخدامی روحانیون شاغل اهل سنت سیستان و بلوچستان در راستای به جا آوردن فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه ارائه خدمات یکسان به برادران اهل تسنن صورت گرفته است.

حجت ‌الاسلام احمد راهداری گفت: این آزمون به دلیل فراهم کردن شرایط و حل مشکلات مدرک برای استخدام طلاب و روحانیون اهل سنت در سازمان ‌ها، نهادها و ادارات برگزار می شود.

وی بیان داشت: پس از آزمون، مدرک این افراد شکل رسمی و قانونی کشوری و استخدامی به خود می‌ گیرد.

دبیر نخستین آزمون استخدامی روحانیون شاغل اهل سنت سیستان و بلوچستان افزود: این آزمون امروز برای نخستین بار در این استان در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد و مرحله دوم نیز در اردیبهشت سال آینده برگزار می ‌شود.

وی گفت: 23 نفر از طلاب و مولوی‌ های شاغل اهل سنت استان در دو سطح یک و دو در این آزمون شرکت کردند.

وی اظهار داشت: مدارک سطح یک و دو شامل فوق دیپلم و لیسانس است که در صورت قبول شدن در سطح یک و دو و با تایید وزارت آموزش عالی به مدرک رسمی دست خواهند یافت.

راهداری افزود: سئوالات این آزمون در تهران طرح و به صورت تستی و تشریحی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.

وی گفت: طلاب و مولوی‌ های اهل سنت مدرکشان همان سند مولوی است که از مدرسه و محل تحصیل اخذ کرده ‌اند، به همین دلیل برای اینکه بتوانند مانند طلاب شیعه از مدرک مستند رسمی و قانونی برخوردار و در هر یک از ادارات استان مشغول به فعالیت شوند پس از این آزمون مدرک آنان به سند رسمی کشوری تغییر یافته و می ‌توانند در هر اداره ‌ای استخدام و شرایط لازم را به دست آورند.