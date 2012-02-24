به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه نامزدهای فعلی مجلس نهم از فیلترهای قانونی عبور کردهاند، اظهار داشت: تمامی این افراد بر اساس تکلیف و خدمترسانی وارد میدان شدهاند، بنابراین میان آنها تفاوتی قائل نیستیم.
وی در مورد تخلفات انتخاباتی گفت: در زمان بررسی صلاحیتها شاهد بروز تخلف خاصی نبودیم و ممکن است در برخی از مواقع حوادثی رخ داده باشد، اما در مجموع شاهد فضای رقابتی سالمی بودیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده در زمان رقابتهای انتخاباتی و با توجه به فضای احساسی که به وجود میآید، برخی از هواداران نامزدهای انتخاباتی بر اساس اضطراب و یا فشار وارده، دچار تخلفات غیر قانونی میشوند، گفت: ادای تکلیف در مورد انتخابات با سیاه نمایی و تخریب همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه از سیاه نمایی و تخریب علیه کاندیداها و نهادهای اجرای باید دوری شود، تصریح کرد: آنچه در فضای انتخابات میماند، روسفیدی تمام افراد در پایان کار نزد پروردگار است، بنابراین با توجه به اینکه تمام افراد باید برای سرافرازی کشور تلاش کنند، بنابراین در فضای انتخاباتی نباید دچار قضاوتهای نادرست شویم.
اسماعیلی افزود: سیاه نمایی به خدمات دولت و نظام مقدس اسلامی که تمام آنها در سایه ولایت پدید آمده است، لطمه میزند.
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