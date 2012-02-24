حضور کماندوهای انگلیسی در کنار مخالفان سوری/ ایده خطرناک شاهزاده سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور کوروچینکو سردبیر مجله دفاع ملی روسیه در گفتگو با شبکه راشاتودی عربی(روسیاالیوم)اعلام کرد مخالفان مسلح سوری مسئول تشدید خشونت هستند، زیرا هر گونه گفتگو با مقامات سوری را رد کرده اند.

وی فاش کرد اطلاعاتی مبنی بر مشارکت افسران کشورهای خارجی در درگیریهای سوریه درکنار مخالفان مسلح وجود دارد.



کروچینکو اظهار داشت : اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه افسران اطلاعاتی کشورهای خارجی(از جمله قطر) در کنار مخالفان مسلح به درگیری با نظامیان سوریه دست می زنند و به طور مشخص افسران انگلیسی از یگان نیروهای ویژه هوایی انگلیس موسوم به "اس، ای، اس" در کنار مخالفان مسلح سوری حضور دارند.



وی افزود با وجود تمام این تحولات، دمشق همچنان به گفتگو با مخالفان انعطاف نشان می دهد.



این روزنامه نگار وتحلیلگر روس خاطر نشان کرد : ناآرامی ها در سوریه در بخش نسبتا کوچکی از خاک این کشور وجود دارد و وضعیت بیشتر استانها عادی است.



کوروچینکو ابراز عقیده کرد اکثر ملت سوریه، از رهبران کشورشان حمایت می کنند و در همه پرسی قانون اساسی شرکت خواهند کرد.



درخواست شاهزاده سعودی برای حمایت تسلیحاتی از مخالفان سوری



خبر دیگر اینکه العربیه گزارش داد سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان خواستار حمایت تسلیحاتی از گروههای مخالف سوری شده است.



فیصل که با عصبانیت سالن کنفرانس ضد سوری را ترک کرده است، خواستار درج دخالت نظامی در بیانیه پایانی کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه شده بود.



وزیر امور خارجه عربستان گفته است : من ایده تجهیز مخالفان سوری به انواع سلاحها را ایده عالی و منحصر به فرد می دانم.