پرداخت 20 درصد از مطالبات مالی بازیکنان ذوب آهن تا پیش از پایان سال

خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم ذوب آهن و حل مشکلات مالی بازیکنان این تیم گفت: در حال حاضر شرایط تیم عادی است و وضعیت بازیکنان نسبت به چند هفته اخیر بهتر شده، به طوریکه که می‌توانیم بگوییم تیم ذوب آهن به یک آرامش نسبی رسیده است.

وی در خصوص بازیکنانی که پیش از دیدار ذوب آهن و نفت تهران قهر کرده بودند، افزود: با بازیکنان صحبت کرده‌ایم و با تامین منابع مالی قصد داریم 20 درصد دیگر از مطالبات مالی آنها را در یک فقره چکی که موعد سررسید آن در تاریخ 25 اسفند است، پرداخت کنیم تا بدین شکل به طور میانگین حدود 40 در صد از قراردادهای بازیکنان را پرداخت کرده باشیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: بازیکنان ما حق دارند که به حق و حقوق خود برسند اما ما انتظار داشتیم که تحمل بیشتری داشته باشند و در آستانه بازی‌های حساس تیم قهر نکنند. در حال حاضر همه بازیکنان در تمرینات تیم حاضر هستند و قرار است از 8 اسفند اردویی را در جزیره کیش برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه بدهی 10 میلیارد تومانی سال گذشته باشگاه نیز فشار مشکلات مالی ذوبی‌ها را در این فصل بیشتر کرده است، تاکید کرد: در حال حاضر به دنبال تامین منابع مالی دیگری هستیم تا مطالبات مالی بازیکنان را پیش از اتمام رقابت‌های این فصل لیگ برتر به طور کامل پرداخت کنیم.

ابراهیمی در خصوص وضعیت "هوار ملامحمد" نیز خاطر نشان کرد: ما با مدیر برنامه وی توافق کردیم اما هنوز این بازیکن به ایران نیامده که با وی به توافق نهایی برسیم اما آنچه که مسلم است این است که تا وی رضایت باشگاه ذوب آهن را جلب نکند، هیچ مجوزی جهت حضورش در باشگاهی دیگر را صادر نخواهیم کرد.