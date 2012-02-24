کارت الکترونیکی مهندسی در لرستان رونمایی می شود

حمید رضا رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با روز مهندس و در مراسمی کارت الکترونیکی مهندسی برای اعضای نظام مهندسی استان لرستان رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در کشور است که صدور این کارت در دستور کار قرار گرفته تا نظام مهندسی استان لرستان در این زمینه پیشتاز باشد.

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان لرستان افزود: در این راستا در مراسمی به منظور بزرگداشت روز مهندس که عصر شنبه در مرکز استان برگزار خواهد شد کارت الکترونیکی مهندسی نیز برای نخستین بار رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت نام اعضای سازمان نظام مهندسی لرستان برای دریافت کارت الکترونیکی، عنوان کرد: در این مراسم به صورت نمادین کارت الکترونیکی مهندسی به برخی از مهندسان داده خواهد شد.

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر بیش از 3 هزار و 395 نفر عضو سازمان نظام مهندسی استان لرستان بوده که از این تعداد مهندس عضو در این سازمان یک هزار و 14 مهندس دارای پروانه اشتغال هستند.