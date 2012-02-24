کاندیداها از اسراف و تخریب در تبلیغات اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های این هفته نماز جمعه تبریز با بیان این مطلب گفت: این امر موجب می شود تا مردم انتخابی آگاهانه و سالم از بین افراد اصلح داشته باشند.
وی اظهار داشت: باید در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قوانین و اخلاقیات رعایت شود تا شرایط حضور و انتخاب برای تمام سلیقهها فراهم شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: حضور حداکثری مردم مستلزم آن است که انتخابات یک رقابت سالم باشد و برای ایجاد یک فضای سالم در انتخابات، مردم و داوطلبان باید توجه داشته باشند که بیگانگان برای آنان تصمیم نگیرند.
وی، بار دیگر خواستار رعایت تقوای الهی از سوی نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد و گفت: نامزدهای انتخابات باید از تخریب دیگران و دادن وعدههای غیرممکن خودداری کنند و تنها به ارائه برنامههای خود به مردم بپردازند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی، شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی، عقلی و ملی دانست و تاکید کرد: در مقابل تهدیدهای دشمن ضروری است حتما مشارکت حداکثری داشته باشیم.
خطیب جمعه تبریز با اشاره به فرمایشاتی از بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره مجلس گفت: امروز مسئولیت بر عهده ملت است و اگر ملت کنار بنشیند و اشخاصی که با نقشه وارد مجلس شوند هر گامی علیه ضد اسلام بردارند در نامه اعمال ملت نوشته میشود.
آیت الله مجتهد شبستری ادامه داد: باید افرادی که در همه امور آگاه، با ایمان و ولایتمدار بوده همچنین احترام به قانون اساسی میگذارند و خدمتگزار مردم هستند به مجلس شورای اسلامی بفرستیم.
وی نداشتن ارتباط و تمایل با فتنهگران سال 88، جریان انحرافی و دوری از کانونهای قدرت و ثروت را از شاخصهای مهم کاندیداهای اصلاح اعلام کرد.
آیتالله مجتهد شبستری در ادامه با بیان اینکه اگر شناختی از کاندیداها ندارید از مشاوران بیغرض و امین کمک بگیرید، گفت: از دفتر و خود من نام اصلحها را سئوال نکنید من به طور کلی شرایط یک کاندیدای اصلح را بیان کردم.
وی، انتخاب اصلح و شایسته را نشان از آگاهی و دقت نظر مردم در تعیین سرنوشت و آینده جامعه دانست و افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوقهای اخذ رای نشاندهنده یکپارچگی و همبستگی ملت است و عظمت و اقتدار نظام اسلامی را به دشمنان و مستکبران نمایان میسازد.
آبتالله مجتهدشبستری در ادامه گفت: ملت شریف آذربایجان همانند ملت قهرمان ایران در انتخابات مجلس با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای همانند سایر حضورهای خود رشد سیاسی خود را به دنیا نشان خواهند داد.
وی تصریح کرد: ملت ایران با بصیرت، ایستادگی و حضور به هنگام در صحنه، هیچگاه شکست نخواهد خورد و در انتخابات 12 اسفند نیز ملت بار دیگر هوشیاری و موقعشناسی خود را نشان خواهد داد و با حضور پرشور و فراوان خود در انتخابات مجلس نهم، ضربه سخت دیگری به دشمن خواهد زد.
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