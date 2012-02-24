به گزارش خبرگزاری مهر، درآمد نیمسال دوم سال 2011 میلادی مدافع عنوان قهرمانی بوندس‌لیگا 101.4 میلیون یورو بوده که برای نخستین بار بالاتر از 100 میلیون یورو شده است.

درآمد این باشگاه نسبت به نیمسال اول سال 2011، 30 میلیون افزایش داشته و بر طبق گزارش این باشگاه سود آنها از اول ژوئیه تا 31 دسامبر 2011 به رقم 16.7 میلیون یورو رسیده است. سود دورتموند در نیمسال اول سال 2011 رقمی در حدود 4.3 میلیون یورو بوده است.

دورتموند که فصل گذشته برای نخستین بار از سال 2002 عنوان قهرمانی بوندس‌لیگا را کسب می‌کرد در چند سال گذشته با مشکلات شدید مالی مواجه بود و تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفته بود.