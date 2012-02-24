اقدامات تروریستی در عراق تاثیری در اراده دولت و مردم نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما اطمینان داریم که رهبران، دولت و ملت فهیم و مقاوم عراق با قدرت گامهای خود را در مسیر تحکیم امنیت و ثبات این کشور مهم اسلامی و عربی تداوم خواهند بخشید و علی رغم توطئه سازمان یافته علیه عراق، دولت منتخب و قانونی این کشور به نخست وزیری آقای مالکی و همچنین نیروهای پلیس و امنیتی با هوشیاری و اقتدار این قبیل اقدامات مذبوحانه تروریستی را خنثی خواهند ساخت.

امیرعبداللهیان اضافه نمود: خوشبختانه عراق شاهد پیشرفتها و تحولات امید بخشی است که با شایستگی دولت و ملت عراق و در سایه همبستگی ملی در مسیر طبیعی خود به پیش می رود.

