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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

امیرعبداللهیان:

اقدامات تروریستی در عراق تاثیری در اراده دولت و مردم نخواهد داشت

اقدامات تروریستی در عراق تاثیری در اراده دولت و مردم نخواهد داشت

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در واکنش به انفجارهای تروریستی در عراق کشتار مردم بی گناه آن کشور را که با هدایت برخی طرفها و در غالب عملیات تروریستی صورت پذیرفت، قویا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما اطمینان داریم که رهبران، دولت و ملت فهیم و مقاوم عراق با قدرت گامهای خود را در مسیر تحکیم امنیت و ثبات این کشور مهم اسلامی و عربی تداوم خواهند بخشید و علی رغم توطئه سازمان یافته علیه عراق، دولت منتخب و قانونی این کشور به نخست وزیری آقای مالکی و همچنین نیروهای پلیس و امنیتی با هوشیاری و اقتدار این قبیل اقدامات مذبوحانه تروریستی را خنثی خواهند ساخت.

امیرعبداللهیان اضافه نمود: خوشبختانه عراق شاهد پیشرفتها و تحولات امید بخشی است که با شایستگی دولت و ملت عراق و در سایه همبستگی ملی در مسیر طبیعی خود به پیش می رود.
 

کد مطلب 1542406

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