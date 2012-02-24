درخواست کوفی عنان از طرفهای درگیر/ نشست بعدی مخالفان سوری در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "ریاض محمد حداد" سفیر سوریه در روسیه گفت: موضع روسیه و چین در شورای امنیت و استفاده ازحق وتو به مردم سوریه حق تعیین سرنوشت داد.

وی افزود: به کار گیری حق وتو از سوی روسیه سبب حفظ وحدت سوریه و استقلال آن شد و به مردم سوریه این امکان را داد که الگوی سیاسی را که برای حیاتش ضروری است، انتخاب کند.

حداد بیان کرد: فعالیت گسترده روسیه در محافل بین المللی برای جامعه جهانی مفید است زیرا روسیه از استقلال همه کشورها و ممانعت از دخالت خارجی حمایت می کند.

وی گفت: دمشق خواهان ایجاد صلح فراگیر و عادلانه در خاورمیانه بر اساس قطعنامه های سازمان ملل است و ما مطمئن هستیم که صلح خاورمیانه به ثبات در جهان کمک می کند.

از سوی دیگر "کوفی عنان" فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه از همه طرفها خواست که برای پایان خشونتها و دستیابی به راه حل سازنده همکاری کنند.

این در حالی است که "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه ضمن احتمال گشودن گذرگاههایی از ترکیه به سوریه برای ارسال کمکهای انسانی گفت: دومین نشست دوستان سوریه در ترکیه برگزار خواهد شد.

وی درباره علت دعوت نشدن نمایندگان حکومت سوریه به نشست تونس مدعی شد: این طبیعی است زیرا هدف از برپایی این نشست مقابله با کشتار نظام سوریه است و نباید دیکتاتور و مردم در یک سبد قرار داده شود.

شایان ذکر است که چین و روسیه در نشست موسوم به دوستان سوریه شرکت نکردند. تلاش برپا کنندگان این نشست بحرانی کردن بیشتر اوضاع سوریه است.