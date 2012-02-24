نشست هیئت بازرسان و سربازرسان انتخابات در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتستان ظهر جمعه در نشست هیئت بازرسان و سربازرسان انتخابات شهرستان دشتستان اظهار داشت: حضور گسترده مردم سر صندوق‌های رای پیروزی بزرگی برای مسلمانان ایران اسلامی و مردم مسلمان خاورمیانه است.

غلامحسین خسروی با اشاره به تلاش دشمنان نظام برای کاهش حضور مردم در انتخابات ادامه داد: حساسیت بسیار زیادی در این انتخابات وجود دارد و باید تلاش خود را به کار بگیریم تا بتوانیم با برنامه‌های دشمنان مقابله کنیم.

فرماندار دشتستان اضافه کرد: پیروزی امت مسلمان ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی می‌تواند موتور محرک حرکت‌های جهانی در مقابله با دنیای کفر و استکبار و دست‌نشانده‌های آنها در سطح جهانی باشد.

وی با اشاره به آماده بودن همه شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان دشتستان افزود: با تمام توان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه همراه با حضور حداکثری مرم تلاش خواهیم کرد.

خسروی ادامه داد: بازرسین در برگزاری و نظارت بر انتخابات نقش بسیار مهمی دارند و این حوزه عهده دار اجرای قانون است و باید در انجام وظایف مهم خود کوشا باشند.

وی به وظایف مجلس در بحث قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: همه قوانینی که در کشور پیاده می‌شود باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به همین دلیل حضور مردم در انتخابات می‌تواند در تعیین سرنوشت‌ آنها نقش مهمی داشته باشد.

خسروی با اشاره به آماده بودن امکانات و عوامل اجرایی انتخابات در دشتستان اضافه کرد: اجرای دقیق قوانین برای برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از هر گونه حاشیه مهمترین برنامه ما برای برگزاری انتخابات است.