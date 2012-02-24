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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

"فرناندو تورس" به تیم ملی اسپانیا دعوت نشد

"فرناندو تورس" به تیم ملی اسپانیا دعوت نشد

مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال چلسی برای دیدار دوستانه تیم ملی کشورش مقابل ونزوئلا به اردوی ماتادورها دعوت نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رقابت‌های یورو 2008 و جام جهانی 2010 با تیم ملی اسپانیا به دلیل عملکرد ضعیفش با چلسی این بار در فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی ماتادورها جایی ندارد. او در این فصل در 29 بازی برای چلسی تنها چهار گل به ثمر رسانده است.

با توجه به اینکه "داوید ویا" به دلیل شکستگی مچ پا نمی‌تواند برای ماتادورها بازی کند، "ویسنته دل بوسکه"، سرمربی تیم ملی اسپانیا، "روبرتو سولدادو"، مهاجم والنسیا و "ایکر مونیان"، مهاجم آتلتیک بیلبائو را در فهرست 24 نفره خود برای دیدار دوستانه هفته آینده مقابل ونزوئلا لحاظ کرده است.

دل بوسکه در مورد عدم دعوت از تورس گفت: تورس بازیکن قابل احترامی است و بسیار ناراحتم که او در فهرست من جایی ندارد اما باید کمی عادلانه تصمیم بگیرم.

کد مطلب 1542413

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