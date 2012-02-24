به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستان‌های اصفهان این هفته در خطبه‌های نماز جمعه با محور قرار دادن مسئله انتخابات از مردم خواستند تا در روز 12 اسفندماه با حاضر شدن در پای صندوق‌های رای دین خود را به نظام و انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) ادا کنند که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام علی رضا طاحونی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه نطنز با بیان اینکه ویژگی‌های خصوصیات نامزد اصلح از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت جامع و کامل مطرح شده است، اظهار داشت: نماینده اصلح باید متدین، کارآمد، دلسوز و شجاع باشد.

هواداران نامزدها با اقدامات تخریبی دین را به دنیای دیگران نفروشند

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله روز در ایران اسلامی و در نگاه بین‌المللی و جهان اسلام و کشورهای غیر اسلامی بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران است و نگاه دوست و دشمن به این انتخابات است.

خطیب جمعه نطنز با اشاره به اینکه مردم امانت داران انقلاب اسلامی هستند، افزود: ملت ایران روز انتخابات این امانت را با انتخاب افراد اصلح امانت‌داری می‌کنند و با عنایت خداوند و حضور صد در صدی مردم در پای صندوق‌ها برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم و انقلاب اسلامی افزوده می‌شود.

وی خطاب به نامزدهای انتخاباتی گفت: نامزدها و هواداران کاندیداها مراقب باشند تا دین خود را به دنیای دیگران نفروشند و از نظر کیفیت، کاندیدایی را که به عنوان نماینده به مجلس می‌فرستند، قانونمند بوده و وظایف را به طور کامل انجام دهد.

طاحونی بیان داشت: در جمعه هفته آینده با نیت الهی و برای سرفرازی کشور به پای صندوق‌های رأی می‌رویم تا ضمن ادای اصل تکلیف اصل تکلیف، نامزد اصلح را انتخاب کنیم.

وحدت‌آفرینی در جامعه مهم‌ترین رسالت انتخابات است

حجت‌الاسلام سیف‌الله یعقوبی با بیان این مطلب در خطبه‌های نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ تقوا در زندگی رعایت اخلاق در گفتار است.انسان‌های با تقوا هر سخنی را بر زبان جاری نمی‌کنند و از دروغ پرهیز می‌کنند.

امام جمعه شهرضا با تشریح اهمیت محافظت از زبان و نقش آن در رستگاری انسان بیان داشت: همگان باید توجه داشته باشند که محافظت از آبروی و حیثیت دیگران در حقیقت حفاظت از آبروی خودشان است و اگر کسی دیگران را مورد تهمت و افترا قرار دهد، نتیجه دنیوی و اخروی آن را می‌بیند.

وی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به 8 اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی افزود: این روز بزرگ یادگار شهیدان رجایی و باهنر است و چه بسا افراد و جریان‌هایی که طی 33 سال گذشته خواستار حذف این روز و فراموشی اصول و اهداف تربیت اسلامی در جامعه ما بودند اما به لطف الهی این روز هر سال پرشورتر از گذشته ارج نهاده می‌شود.

یعقوبی در ادامه با اشاره به موفقیت‌های علمی و فرهنگی شهرضا طی سال‌های گذشته یادآور شد: در حال حاضر بیش از 300 فرهیخته و اهل قلم از نخبگان شهرضایی در حوزه علمیه قم فعالیت می‌کنند، که این موضوع نشان از اعتبار و جایگاه علم و فرهنگ در این شهر دارد.

وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی صحیح و دقیق در جامعه گفت: در حال حاضر ده‌ها رسانه محلی، استانی و کشوری در زمینه‌های مختلف در سطح شهرضا فعالیت می‌کنند که باید از تمامی خبرنگاران و نمایندگان خبرگزاری‌های و در رأس آن خبرگزاری فارس که با اهتمام خاصی نسبت به پوشش اخبار نماز جمعه فعالیت می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.

نماینده ولی فقیه در شهرضا با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور حداکثری و پرشور در انتخابات یکی از بارزترین مصادیق اقتدار ملی است که باید مد نظر همگان قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اخلاق گرایی در عرصه انتخابات افزود: نمایندگان مجلس باید عصاره نخبگان جامعه باشند و از این قشر فرهیخته انتظاری جز حفظ اخلاق و رعایت ارزش‌های نظام نیست.

یعقوبی با تشریح نقش ائمه جمعه در شهرستان‌ها اظهار داشت: امام جمعه در هر شهری نقش پدر را ایفا می‌کند و برخی افراد نباید با گمانه‌زنی و دروغ‌پردازی در صدد القای حمایت ائمه جمعه از کاندیداهای خاص در جامعه باشند.

تخریب نامزدان انتخاباتی اثر منفی در جامعه می‌گذارد

حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیلی در نماز جمعه این هفته شهرستان که در مسجد جامع برگزار شده بود، اظهار داشت: در شهرستان گلپایگان و خوانسار11نفر کاندید انتخابات مجلس نهم شدند که از این تعداد پنج نفر از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند و تایید صلاحیت شدند.

وی افزود: بحث انتخابات همیشه با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه است و منطقه ما نیز از این امر مستثنی نبود و شکی به این دو شهر وارد شد که برخی انصراف دادند و برخی تایید صلاحیت نشدند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان گلپایگان با بیان اینکه اگر شخصی تایید صلاحیت نشده به این معنا نیست که در کارها و امور دیگر صلاحیت ندارد، افزود: نظر شورای نگهبان اقتدار نظام را نشان می‌دهد و ربطی به موقعیت افراد ندارد؛ به نظر شورای نگهبان این شخص برای وکیل بودن مردم شرایط لازم را بر اساس معیارها احراز نکرده است، اما باید همواره مورد احترام مردم و جامعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای انتخاب فرد اصلح باید شناخت و آگاهی معیار قرار گیرد و این امر با شرکت در مجالس و محافل سخنرانی و پرس و جو از افراد معتمد و بزرگان میسر می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه کاندیداها تنها خودشان را معرفی کنند و از تخریب افراد دیگر بپرهیزند، گفت: تخریب مسلمان از نظر اسلام درست نیست و با این کار نمی‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند، بلکه تخریب نامزدهای انتخاباتی اثر منفی در جامعه ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی باید بر اساس واقعیت‌های که هست با مردم صحبت کنند، چرا که مردم هوشیار هستند و وعده‌های دور از انتظار را به خوبی درک می‌کنند.

امام جمعه گلپایگان همچنین به دیگر اخلاق انتخاباتی اشاره کرد و افزود: کاندیداها از تحلیل‌های غلط و مأیوس‌کننده پرهیز و از نشر شایعه‌ها و مسموم کردن فضای جامعه خودداری کنند.

وی بیان داشت: دشمن درصدد است کم‌رنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رای است، اما ملت ایران با شهدا و امام شهدا و رهبر معظم انقلاب عهد و پیمان بسته است که حضور چشمگیر و حداکثری در انتخابات داشته و فتنه و نیرنگ دشمنان را خنثی کنند.

اسماعیلی تاکید کرد: ما به دنبال دموکراسی غربی‌ها نیستیم، بلکه با انتخابات مردم سالاری دینی و دموکراسی تبلور پیدا می‌کند و صحنه‌ای برای شعور اجتماعی و اعتلای کشور ایجاد می‌شود.سرنوشت یک ملت به دست خودش در انتخابات مشخص می‌شود و ساختارهای جدید برای ادامه راه امام (ره) و شهیدان پدید می‌آید.

حضور در انتخابات از مؤلفه‌های اقتدار علوی است

حجت‌الاسلام علی احتشام در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان اظهار داشت: در نظام دینی مردم‌سالاری حضور در انتخابات تنها یک حق نیست بلکه با تکلیف الهی گره خورده است.

وی افزود: اینکه افرادی به دلایلی از حق رای خود استفاده نمی‌کنند شیوه کشورهای غربی است و باید در کشوری که فرهنگ آن بر پایه ایثار شهدا و خانواده‌های بزرگوارشان پایه‌گذاری شده از حق خود در راستای ادای تکلیف استفاده کنند.

امام جمعه موقت کاشان با اشاره به وجود برخی مشکلات در جامعه، یادآور شد: هیچ حکومت نبوی و علوی وجود نداشته که مشکل نداشته باشد و در کشور ما نیز علیرغم وجود برخی کاستی‌ها و مشکلات تلاش دولت و مسئولان نظام در راستای خدمت‌رسانی به ملت است.

وی همچنین خطاب به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: شما باید به گونه‌ای در این صحنه تکلیف محور حضور یابید که اگر در این مسیر جان سپارید در راه رضای خدا گام برداشته باشید.

احتشام با اشاره به توصیه‌های امام راحل تاکید کرد: نامزدهایی که می‌‌دانند آرای ضعیفی دارند باید برای حفظ حیثیت و عظمت شخص از حق خود دست بردارند و این همان ادای تکلیف است.

وی در ادامه با اشاره به روز حفظ حقوق مصرف کنندگان یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن ایام عید نوروز مسئولان نباید به شعار حمایت از مصرف کننده اکتفا کنند بلکه باید در عمل اجازه ندهند سوء استفاده کنندگان به مردم ظلم کنند.

خطیب نماز جمعه کاشان با انتقاد از نحوه رسیدگی اداره تعزیرات در مورد فروشندگان متخلف اضافه کرد: در این اداره باید به قدری همیت، پیگیری و ارائه راهکارهای عمیق و دقیق برای مقابله با سوء استفاده کنندگان وجود داشته باشد که آنها از اینکه بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند بترسند.