پیام نماینده ردصلاحیت شده به هواداران/ حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، این نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی در این پیام آورده است: مردم شریف و حق شناس شهرستان های کهگیلویه، بهمئی و چرام، از آنجا که برایم امکان پذیرنبود تا با ملاقات حضوری دست های پرلطف و محبت شما را بفشارم، لازم دانستم مراتب سپاس و امتنان خود را به محضر شما مردم بزرگوار که در طول دوره نمایندگی با درک انقلابی و شعور سیاسی و با حمایت بی دریغ بنده را به عنوان خدمتگزار خود در سنگر مجلس شورای اسلامی انتخاب کردید، بالاخص حضور حماسی و انقلابی شما تا آخرین لحظات این دوره، تقدیر و تشکر کنم و بر دستهای یکایک شما بوسه زده و قدم های شما را به دیده منت می گذارم.

در این پیام آمده است: اینجانب خود را همواره سرباز نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دانسته و خود را به اطاعت از از رهنمودها و فرامین معظم له ملزم و با تاسی از اوامر ایشان، حفظ حرمت و قداست نهادهای نظام به ویژه شورای محترم نگهبان را ضروری و واجب می دانم و در این راستا مردم پاک سیرت و دلاور کهگیلویه، بهمئی و چرام و بخش ها و دهستان های تابعه را به حفظ نظم وآرامش و حرکت در مدار قانون توصیه می کنم و انتظار دارم با حضور پرشور و نشاط در پای صندوق های رای معاندین و مخالفین نظام را همچون گذشته مایوس کنید.