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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

پیام نماینده ردصلاحیت شده به هواداران/ حضور حداکثری در انتخابات

پیام نماینده ردصلاحیت شده به هواداران/ حضور حداکثری در انتخابات

یاسوج – خبرگزاری مهر: "سیدحاجی محمد موحد" نماینده کنونی بهبهان در مجلس هشتم شورای اسلامی و کاندیدای رد صلاحیت شده در حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام و بهمئی در پیامی به مردم این حوزه انتخابیه، آنها را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی در این پیام آورده است: مردم شریف و حق شناس شهرستان های کهگیلویه، بهمئی و چرام، از آنجا که برایم امکان پذیرنبود تا با ملاقات حضوری دست های پرلطف و محبت شما را بفشارم، لازم دانستم مراتب سپاس و امتنان خود را به محضر شما مردم بزرگوار که در طول دوره نمایندگی با درک انقلابی و شعور سیاسی و با حمایت بی دریغ بنده را به عنوان خدمتگزار خود در سنگر مجلس شورای اسلامی انتخاب کردید، بالاخص حضور حماسی و انقلابی شما تا آخرین لحظات این دوره، تقدیر و تشکر کنم و بر دستهای یکایک شما بوسه زده و قدم های شما را به دیده منت می گذارم.

در این پیام آمده است: اینجانب خود را همواره سرباز نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دانسته و خود را به اطاعت از از رهنمودها و فرامین معظم له ملزم و با تاسی از اوامر ایشان، حفظ حرمت و قداست نهادهای نظام به ویژه شورای محترم نگهبان را ضروری و واجب می دانم و در این راستا مردم پاک سیرت و دلاور کهگیلویه، بهمئی و چرام و بخش ها و دهستان های تابعه را به حفظ نظم وآرامش و حرکت در مدار قانون توصیه می کنم و انتظار دارم با حضور پرشور و نشاط در پای صندوق های رای معاندین و مخالفین نظام را همچون گذشته مایوس کنید.

کد مطلب 1542415

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