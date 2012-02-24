"یوهان کرویف" مشاور یک باشگاه مکزیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه مکزیکی صریحا در مورد نقش کرویف در این تیم اظهارنظر نکرده اما گفته میشود او در مسائل داخل و خارج از زمین مشاورههایی میدهد تا نتایج این تیم بهتر شود.
گوادالاخارا که پرافتخارترین باشگاه فوتبال مکزیک محسوب میشود اکنون 13 بازی پیاپی است که هیچ پیروزی کسب نکرده است. این تیم مکزیکی چهارشنبه گذشته در چارچوب رقابتهای کوپا لیبرتادورس با نتیجه 3 بر صفر مغلوب "ولزسارزفیلد" آرژانتین شد.
وب سایت باشگاه مکزیکی اعلام کرد کرویف روز شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران پاسخ میدهد.
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