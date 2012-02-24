به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احد فرامرز قراملکی ظهر جمعه در همایش گرامیداشت روز مهندسی و خواجه نصیرالدین طوسی که به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد با بیان اینکه مهندسان نه تنها امنیت را به ما هدیه میکنند بلکه زیبایی و آرامش روحی و اجتماعی ما مرهون خدمات مهندسان است.
وی با بیان اینکه در تاریخ تمدن اسلامی نظریه پردازان معماری و مهندسی تقریبا نظریهپرداز اخلاق هم بودند، افزود: خواجه نصیرالدین طوسی مهندس بزرگ ایرانی در کنار اقدامات مهندسی خود از بزرگترین نظریهپرداز اخلاق بود.
رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران با بیان اینکه امروز در جامعه سازمانها و نهادها در خصوص اخلاق آنگونه که باید و شاید سرمایه گذاری نمیکنند، افزود: در رشتههای مختلف مهندسی همانند عمران، کشاورزی و غیره اخلاق حرفهای چندان مطرح نیست.
قراملکی ادامه داد: مدیران به تناسب تلقی که از اخلاق دارند به آن میپردازند که در این راستا اگر تصور نارسایی در خصوص این موضوع داشته باشند، جور دیگری به آن مینگرند.
اخلاق یک برنامه پیشگیری، بهبود و درمان است
وی اضافه کرد: اخلاق یک برنامه پیشگیری، بهبود و درمان است که اگر اینگونه به آن بنگریم نظرمان در خصوص اخلاق متفاوت خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: اگر در محیطهای حرفهای، اخلاق در آن محیط برقرار باشد، این امر بهره برداری را افزایش داده و تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند و در این صورت مدیران به اهمیت سرمایه گذاری در این زمینه پی خواهند برد.
وی عنوان کرد: تعریف اینکه آیا مهندسی یک حرفهای است یا شغل، این امر میتواند در تنظیم ارتباط ما با اخلاق موثر باشد.
رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران یکی از مولفههای حرفه گرایی را مرام داشتن عنوان کرد و افزود: این مولفه باعث میشود کسانی که حرفهای فکر میکنند خود را به مرامهای اخلاق پایبند بدانند.
تدریس اخلاق حرفهای در بالاترین سطح ممکن در 30 دانشگاه جهان
وی عنوان کرد: امروز در دنیا موج گستردهای در زمینه اخلاق حرفههای مختلف ایجاد شده است و 30 دانشگاه معتبر دنیا رشته اخلاق حرفهای را در بالاترین سطح ممکن تدریس میکنند.
قراملکی با بیان اینکه در قالب یک پروتکل 5 مادهای میتوان به کلیت اخلاق در حرفه مهندسی رسید افزود: در هر محیط کسب و کار به خصوص در حرفه مهندسی اگر این پروتکل به صورت منطقی اجرا شود آن وقت محیط کسب و کار ما یک محیط اخلاقی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اخلاق تصادفی ایجاد نمیشود، افزود: گام اول این پروتکل پنج مادهای این است که اگر از یکی از همکاران و اطرافیان اقدام غیراخلاقی صورت گرفت و خوی ناپسندی مشاهده شد نباید در مرحله اول تغییر رفتار دهیم چرا که رفتارها ریشه پنهان دارند.
رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران با بیان اینکه ما وقتی تعامل اخلاقی داریم که به خود نگاه خوبی داشته باشیم، افزود: بسیاری از افراد در محیط کسب و کار، خود را از دست میدهند و این امر به دلیل آن است که از ابتدا خود را به خوبی نشناختند.
وی افزود: ذکریای رازی میگوید کسانی که ذرهای برای خود اهمیت و ارزش قائل نمیشوند نسبت به هر گونه برنامه اخلاقی ناشنوا هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر در محیط کار صاحبان حق مشخص باشند این امر نگاه انسان را در رفتارهایش تغییر میدهد، افزود: متاسفانه مشاهده میشود در حرفه مهندسی به خاطر رسیدن به منافع بیشتر امنیت مصرف کننده به خطر میافتد.
وی عنوان کرد: ممکن است انسان در محیط کسب و کار خود از کسی که نسبت به او جفا کرده است دلگیر شود که در این صورت تنها روش درمان آن عفو و بخشش است.
اخلاق حرفهای تخصص میخواهد
رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران با بیان اینکه کدهای اخلاقی در جامعه تامین کننده چگونگی رفتار است، افزود: این امر نباید در رفتار حرفهای ساده انگاشته شود و در این زمینه نباید به خود درمانی روی آورد و باید بدانیم که اخلاق حرفهای تخصص میخواهد.
استاد دانشگاه تهران افزود: امروز در 10 دانشگاه دنیا در حوزه مهندسی دو واحد درسی اخلاق مهندسی برای دانشجویان تدریس میشود.
قراملکی تحصیل اخلاق در انسانها را نیازمند ایجاد خودانگیختگی دانست و افزود: ورود به مباحث اخلاقی عزم میخواهد و تا وقتی که انگیزه درونی وجود نداشته باشد این امر امکان پذیر نخواهد بود.
اخلاقی بودن در شرایط بحرانی کار سخت و دشواری است
وی تاکید کرد: نباید مسائل اخلاقی را ساده در نظر گرفت چرا که اخلاقی بودن در شرایط بحرانی کار سخت و دشواری است که در این راستا باید تکنیکهایی را آموخت.
وی تعارضهای اخلاقی را منشا بداخلاقیها دانست و افزود: گاهی منافع افراد با یکدیگر در تعارض است که تحصیل مهارتهای روشمند در برخورد با تعارضهای اخلاقی مهم است و امروز دنیا این مهارتها را به عنوان یک دانش تخصصی در نظر گرفته است.
رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران ادامه داد: مهارتهای رفتارهای حرفهای قابل آموختن است که با ایجاد کارگاههای آموزشی میتوان این مهارت را آموزش داد.
استاد دانشگاه تهران در ادامه حمایت حقوقی از اخلاق حرفهای و بسترسازی سازمانی در این زمینه را مهم برشمرد و افزود: بسیاری از افراد در محیط کسب و کار خود تمایل دارند که اخلاقی عمل کنند اما برخی دیگر نیز التزام چندانی به مسائل اخلاقی ندارند که در این صورت به دلیل رقابت آن دسته از افرادی که اخلاق را مهم میدانند از دایره رقابت خارج میشوند.
قراملکی تصریح کرد: مصوب کردن قوانین و آئین نامههایی که بتواند از رفتارهای اخلاقی حمایت کند ضرورت دارد و در این راستا باید از افراد و شرکتهایی که اخلاقی فعالیت میکنند حمایتهای قانونی شود.
رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران در پایان عنوان کرد: پنج مرحله بهبود نگاه، دانش افزایی، افزایش خودانگیختگی، مهارت افزایی و حمایتهای حقوقی از اخلاق میتواند یک فضای کسب و کار را اخلاقی کند.
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