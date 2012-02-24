تداوم و سربلندی انقلاب را مدیون شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عالی ظهر جمعه در یادواره 18 شهید چاه‌خانی دشتستان اظهار داشت: باید یاد و خاطره شهدا را با یاد و خاطره امام حسین(ع) و یارانش پیوند دهیم و همواره خاطرات شهدا را مرور کنیم.

وی با اشاره به لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ادامه داد: عزت و سربلندی و تداوم و پایداری انقلاب اسلامی ما مدیون شهدا و ایثارگری‌های آنهاست و باعث زنده‌شدن نام و یاد آنها می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه دشتستان افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در شهرستان دشتستان برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدا انجام شده است و تلاش خواهیم کرد این حرکت را ادامه داده و تداوم ببخشیم.

وی اضافه کرد: ملت مسلمان دیگر کشورها، امروز از ایمان و پایداری ملت ایران و در راس پیام شهدای انقلاب اسلامی و سالار شهیدان کربلا امام حسین (ع) را الگوی خود در مبارزه با استکبار قرار داده‌اند.

حجت‌الاسلام محسن صفدری نیز در این مراسم اظهار داشت: ولایت‌پذیری و تقوا و زنده نگه داشتن حیا و عفت را در جامعه از دیگر مصادیق جامعه پویا است. دشمن برای ارعاب و ترساندن و تهدید ما تلاش می‌کند و ما باید در برابر تهدیدها و تحریم‌ها و فشارهای دشمن مقاوم باشیم..

وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم پیروزی و رستگاری و موفقیت برای یک جامعه زنده و فعال صبر و مقاومت و استقامت در برابر سختی‌ها و فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها است.

صفدری افزود: امت مسلمان ایران اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران این مسئله را به منصه ظهور رسانده‌اند و نشان داده‌اند که تمام برنامه‌های دشمنان پوشالی است و هیچ تاثیری بر ایشان ندارد و امت مسلمان ایران همواره در دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی ثابت قدم و استوار هستند.

یادواره شهدای روستای چاه‌خانی شهرستان دشتستان بعد از ظهر جمعه با حضور مسئولان محلی شهرستان دشتستان و مسئولان شهرستان‌های استان بوشهر برگزار شد.