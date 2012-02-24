راهکار غربی المرزوقی برای سوریه/ مسکو را تحت فشار قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "المنصف المرزوقی" که کشورش میزبان نشستی خصمانه علیه سوریه است مدعی شد: چین آماده است که مواضعش را در قبال سوریه تغییر دهد ما باید به دوستان روس خود فشار بیاوریم. جهان در برابر کشتارها در سوریه تماشاگر نخواهد بود و باید به سوریه فشار مضاعفی وارد شود.

رئیس جمهوری تونس افزود: دخالت نظامی در سوریه یا کمک تسلیحاتی به مخالفان فقط خشونتها را دامن می زند زیرا سوریه همانند لیبی نیست زیرا تبعات آن جنگ داخلی نیست بلکه ممکن است جنگ منطقه ای را موجب شود.

وی ادعا کرد: بهترین راهکار پیاده سازی روش یمن درباره سوریه است که به بشار اسد مصونیت قضایی داده شود تا همانند عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن کشورش را ترک کند.

المزوقی مدعی شد: فشارها علیه بشار اسد خرد کننده است و پایان رژیم وی نزدیک است اما نمی خواهیم که وضعیت مشابه معمر قذافی پیدا کند.