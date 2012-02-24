نمای دوربین "استرداد" از مسکو بر دریای خزر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان فیلمبرداری سکانسهایی از این فیلم در مسکو به کارگردانی علی غفاری و صدابرداری حسن زاهدی پروژه تولید فیلم "استرداد" وارد مرحله دوم خواهد شد، بنابراین گزارش لوکیشن اصلی فیلمبرداری این فیلم در مسکو اماکن تاریخی چون کاخ کرملین، میدان سرخ، کلیسای اصلی مسکو، پناهگاه 42 بوده است .
دراین سکانسها بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، منصور چراغی پور، صالح میرزآقایی و ... مقابل دوربین رفتهاند.
قرار است در مرحله بعدی تولید، سکانسهای جنگی با اضافه شدن پوریا پورسرخ به پروژه در مناطق شمال کشور فیلمبرداری شود در این بخش برای اولین بار در دریای خزر و بر روی کشتی صحنه هایی از جنگ فیلمبرداری خواهد شد. در حال حضور گروه صحنه و لباس به مدیریت ایرج رامین فر و گروه تولید به مدیریت طهورا ابوالقاسمی در ایران مشغول آمادهسازی دکورها، لباسها، لوکیشنها و ابزارهای مورد نیاز برای ادامه جریان فیلمبرداری هستند.
پروژه "استرداد" از محصولات بنیاد سینمایی فارابی و به تهیهکنندگی محسنعلیاکبری است. این فیلم برای اولین بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان میپردازد. حساسیتهای فراوان تاریخی که روایتهای گوناگون مورخان و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سالها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگجهانی دوم با وجود اعلام بی طرفی سبب شد، زمان طولانیای برای بازنویسیهای چندباره فیلمنامه به خود اختصاص داد.
طرح اولیه این فیلمنامه را رضا زاده به نگارش در آورده و علی غفاری در سومین فیلم بلند سینماییاش یکی از دشوارترین فیلمنامه های تاریخی را کارگردانی میکند.
این کارگردان بیش از 20 سال در عرصه سینما فعالیت داشته و تجربه کار در پروژهای سنگین تاریخی از جمله "در چشم باد"، "یوسف پیامبر"، "نردبان آسمان" را کسب کرده است. پیشبینی میشود فلیم " استرداد" برای نخستین بار در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید.
علی غفاری کارگردان، محسن علیاکبری تهیهکننده، محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، ایرج رامینفر طراح صحنه و لباس ، حسن زاهدی مدیر صدابردار، طهورا ابوالقاسمی مدیر تولید، طراح گریم محسن بابایی، علاالدین پژهان مشاور بین المللی، سیما تیرانداز بازیگردان، مهدی ابراهیم زاده صدابردار، مانفرد اسماعیلی برنامه ریز و دستیار اول کارگردان، حسین قاسمیان مشاور تولید در امور بین الملل و عکاس حسن ناحی از جمله عواملی هستند که در این پروژه حضور دارند.
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