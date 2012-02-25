جدول زمانبندی پروژه باغ کتاب به شهرداری تهران ارائه شد

علی‌اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند پیشرفت این پروژه گفت: ما به عنوان مسئولان بخش محتوایی، تقریباً کارمان را انجام داده‌ایم و طرح‌هایی که داده بودیم یا به نتیجه رسیده یا در مرحله اجرا است.

وی افزود: ما جدول زمانبندی پروژه را هم از شرکت پیمانکار (کیسون) گرفته‌ایم و منتظر توافق شهرداری با این شرکت برای نصب کنتور روزشمار پروژه باغ کتاب هستیم.

مدیر پروژه باغ کتاب تهران اضافه کرد: برای نصب این کنتور و مشخص بودن زمان دقیق پایان پروژه و زمان بهره‌داری از آن، نیاز است که شهرداری تهران برنامه زمانبندی شرکت کیسون را بپذیرد.

اشعری همچنین از شرکت مجری روسازی تپه‌های عباس آباد تهران خواست نسبت به ایجاد شرایطی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی تا زمان نصب کنتور روزشمار پروژه باغ کتاب، اقدام کند.

وی گفت: بر اساس جدول زمانبندی، پیمانکار پروژه باغ کتاب طول زمانی تکمیل این پروژه را تا 7 ماه آینده مشخص کرده و البته این مسئله به میزان تزریق بودجه‌های مورد نیاز از سوی شهرداری دارد که با توجه به اینکه شهرداری تهران هم‌اکنون پروژه‌های متعددی در دست ساخت دارد، این کار اندکی زمانبر است.

مدیر پروژه باغ کتاب تهران در عین حال از مذاکره همزمان با تشکل‌های صنف حوزه نشر برای بهره‌برداری بهتر از این پروژه خبر داد.

فعالیت‌های ساختمانی پروژه «باغ کتاب» هم‌اکنون و در فضایی بالغ بر 65 هزار مترمربع در ضلع غربی کتابخانه ملی در حال انجام است و به گفته اشعری به بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. 8000 مترمربع از این فضا به بخش کودک و نوجوان، 16 هزار مترمربع به بخش نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب، 2000 مترمربع به بخش منابع غیرکتابی، 6000 مترمربع هم به برپایی نمایشگاه‌های فصلی یا مقطعی کتاب اختصاص یافته است. ساخت یک سالن 600 نفره و 4 سالن 120 تا 150 نفره هم در این پروژه پیش بینی شده است.