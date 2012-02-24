سیمای شهری قم زیبنده مردم دین مدار آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم قبل از ظهر جمعه در همایش روز مهندسی و خواجه نصیرالدین طوسی که به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با بیان اینکه سیمای شهری قم نیازمند رویکرد جدید با تکیه بر معماری ایرانی اسلامی است، افزود: قم تاثیر خود را از منظرهای اجتماعی، دینی و سیاسی هم در کشور و هم در خارج از مرزها گذاشته است که بیداری اسلامی مردم مسلمان منطقه نیز نشئت گرفته از همین حوزههای علمیه در قم بود.
وی با بیان اینکه سیمای شهری قم زیبنده مردم آگاه، روشن بین و دین مدار قم نیست تصریح کرد: زیبنده نیست که برای داشتن شهری آباد همه چشمها به دستورالعملها و طراحیهای غربی خیره شود و در این راستا باید معماری اسلامی از شعار به عمل تبدیل شود و این امر نیز تنها باخلاقیت مهندسان امکان پذیر است.
فرماندار قم در ادامه با بیان اینکه مهندسان نتیجه گرا هستند، افزود: مهندسان قبل از آنکه نگاهشان به فرایندها تئوریک باشد با هنر و دانش فنی خود شرایط مطلوبی را برای زندگی مردم جامعه فراهم میآورند.
حقیقی مقدم با بیان اینکه در بخش مهندسی موفقیتهای بهتری نسبت به سایر بخشها در استان قم به دست آمده است، افزود: امروز استان قم همانند سایر استانها به سمتی حرکت میکند تا عقب ماندگیها مزمن ادوار گذشته جبران کند.
قم به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است
فرماندار قم عنوان کرد: امروز استان قم با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و شاهدیم که قم به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است که در هیچ دورهای توجه به توسعه و عمران را به این اندازه در قم نمیبینیم.
وی تصریح کرد: امروز اعتباراتی که به استان میآید را نمیتوان با دورههای گذشته مقایسه کرد که با عنایت دولت و همراهی مردم شاهد توسعه همه جانبه استان قم هستیم.
حقیقی مقدم افزود: در حالی که در سالهای گذشته طرح مسکن مهر در قم رتبه آخر و پیشرفت کندی داشت با همت مسئولان و جامعه مهندسی امروز در رتبه اول کشور قرار داریم.
وی در ادامه به برخی از پروژههای عمرانی در استان قم اشاره کرد و افزود: ساخت کمربند ریلی شهر قم، احداث فرودگاه بین المللی قم، توجه به هسته مرکزی شهر، ساخت میدان بزرگ امام خمینی(ره)، توسعه صحن شرقی حرم مطهر، پروژه عمار یاسر و طرح حرم تا جمکران و ساماندهی میدان 72 تن از جمله مهمترین طرحهای عمرانی استان است که با جدیت دنبال میشود.
فرماندار قم اضافه کرد: در حوزه سلامت نیز دو بیمارستان بزرگ در منطقه نیروگاه و بیمارستان فرقانی درحال احداث است که این امر نشان دهنده توجه مسئولان به حوزههای مختلف است.
حقیقی مقدم در ادامه اظهار داشت: هیچ کدام یک از این پروژهها بدون اراده مهندسان قابل اجرا نبود که باید از تلاشهای همه مهندسان در این خصوص قدرانی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم، سیمای شهری قم را زیبنده مردم آگاه، روشن بین و دین مدار آن ندانست.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم قبل از ظهر جمعه در همایش روز مهندسی و خواجه نصیرالدین طوسی که به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با بیان اینکه سیمای شهری قم نیازمند رویکرد جدید با تکیه بر معماری ایرانی اسلامی است، افزود: قم تاثیر خود را از منظرهای اجتماعی، دینی و سیاسی هم در کشور و هم در خارج از مرزها گذاشته است که بیداری اسلامی مردم مسلمان منطقه نیز نشئت گرفته از همین حوزههای علمیه در قم بود.
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