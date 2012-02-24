همایش ناظرین شورای نگهبان کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان شهرستان کرج، علیرضا حسن دبیر همایش ناظرین شورای نگهبان و سید محمد باقر میر سلیمی مسئول آموزش شورای نگهبان کرج از جمله سخنرانان این همایش بودند.

هدف از برگزاری این همایش ارائه نکات ضروری برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات بود که در آمفی تئاتر کانون رشد استان برگزار شد.

ناظرین، سر ناظرین، ناظرین مسئول و ناظرین شعب اخذ رای برای شنیدن آخرین نکات و توجیهات لازم در این همایش حضور داشتند.

شورای نگهبان در راستای تحقق اهداف متعالی خود به مقتضای اصل قانون 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات گوناگون از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد که تحقق این نظارت ها تضمینی برای اجرای صحیح قانون اساسی و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

شورای نگهبان مستقیماً و همچنین از طریق هیئت مرکزی نظارت و هیئت های نظارت استان، شهرستان ها و بخش ها عهده دار امر نظارت بوده و به کمک اعضای شبکه نظارت شامل سر ناظرین، ناظرین مسئول و ناظرین شعب اخذ رای این نظارت را اعمال می کند و بدین طریق امیدوار است که به وظیفه حفاظتی، صیانتی و امانت داری خود به خوبی عمل کند.