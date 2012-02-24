به گزارش خبرگزاری مهر، فیل نویل در دیدار حساس تیم زیر 21 سالههای انگلیس مقابل بلژیک در چارچوب رقابتهای فوتبال انتخابی قهرمانی اروپا روی نیمکت سه شیرها مینشیند.
نویل که 59 بازی ملی در کارنامه خود دارد در تمامی تمرینات تیم زیر 21 سالههای انگلیس در کنار "استوارت پییرس" حضور خواهد داشت. نویل علاقه زیادی به مربیگری دارد و بعد از دریافت مدرک B مربیگری اروپا اکنون برای دریافت مدرک A خود تلاش میکند.
تیم زیر 21 سالههای انگلیس هم اکنون با 12 امتیاز در صدر گروه هشتم رقابتهای فوتبال مقدماتی قهرمانی اروپا قرار دارد و یک پیروزی تقریبا صعود آنها به مرحله پلیآف یورو 2013 را قطعی میکند.
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