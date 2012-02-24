به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن بعد از ظهر جمعه در همایش ناظرین شورای نگهبان که در سالن آمفی تئاتر کانون رشد استان برگزار شد، اظهار داشت: قاطعیت، مدیریت و بصیرت شاخص کار ناظرین بر انتخابات است.
وی گفت: اگر در امر اجرا سهواً اشتباهی رخ دهد ناظرین باید تذکر دهند بنابراین امانت شرعی و قانونی صندوق که با پلمپ شدن صندوق تا تحویل صندوق بر عهده آن است.
دبیر همایش ناظرین شورای نگهبان با بیان اینکه وظیفه سنگینی بر عهده ما است، گفت: کسی با تمام تلاش و خلوص نیت در این امر تلاش و کوشش کند بی اجر نخواهد ماند.
حسن گفت: اگر صندوقی مشکل داشت باشد، از لحاظ شرعی و عرفی مسئول ناظر زیر سئوال خواهد رفت.
هر انتخابات 150 میلیارد تومان هزینه دارد
وی با بیان اینکه هر انتخابات 150 میلیارد تومان هزینه دارد، افزود: اگر دشمن بتواند یک انتخابات به ما ضربه بزند از نظر اقتصادی 150 میلیارد تومان به بودجه نظام ضربه زده است.
دبیر همایش ناظرین شورای نگهبان افزود: در شهر کرج کمتر کوچه ای است که اسم شهید بر روی آن نباشد ، ما مدافع اسم و رسم امام راحل و شهدا هستیم.
کرج – خبرگزاری مهر: دبیر همایش ناظرین شورای نگهبان گفت: قاطعیت، مدیریت و بصیرت شاخص کار ناظرین بر انتخابات است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن بعد از ظهر جمعه در همایش ناظرین شورای نگهبان که در سالن آمفی تئاتر کانون رشد استان برگزار شد، اظهار داشت: قاطعیت، مدیریت و بصیرت شاخص کار ناظرین بر انتخابات است.
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