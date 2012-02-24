به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن بعد از ظهر جمعه در همایش ناظرین شورای نگهبان که در سالن آمفی تئاتر کانون رشد استان برگزار شد، اظهار داشت: قاطعیت، مدیریت و بصیرت شاخص کار ناظرین بر انتخابات است.



وی گفت: اگر در امر اجرا سهواً اشتباهی رخ دهد ناظرین باید تذکر دهند بنابراین امانت شرعی و قانونی صندوق که با پلمپ شدن صندوق تا تحویل صندوق بر عهده آن است.



دبیر همایش ناظرین شورای نگهبان با بیان اینکه وظیفه سنگینی بر عهده ما است، گفت: کسی با تمام تلاش و خلوص نیت در این امر تلاش و کوشش کند بی اجر نخواهد ماند.



حسن گفت: اگر صندوقی مشکل داشت باشد، از لحاظ شرعی و عرفی مسئول ناظر زیر سئوال خواهد رفت.



هر انتخابات 150 میلیارد تومان هزینه دارد



وی با بیان اینکه هر انتخابات 150 میلیارد تومان هزینه دارد، افزود: اگر دشمن بتواند یک انتخابات به ما ضربه بزند از نظر اقتصادی 150 میلیارد تومان به بودجه نظام ضربه زده است.



دبیر همایش ناظرین شورای نگهبان افزود: در شهر کرج کمتر کوچه ای است که اسم شهید بر روی آن نباشد ، ما مدافع اسم و رسم امام راحل و شهدا هستیم.