به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری در جمع اعضای تشکلها، کانونها و هیئتهای مذهبی دانشگاه های استان لرستان اظهار داشت: در این فضای انتخاباتی از همه مجموعه های دانشجویی انتظار می رود که فضای دانشگاه ها را به یک فضای پرشور و شعف انتخاباتی تبدیل کنند و در نشریات در این ارتباط قلم بزنند.

وی ادامه داد: البته نشریات دانشجویی به دلیل اینکه به جایی وابسته نیستند می توانند از کاندیدای خاصی هم حمایت کنند، اما توصیه می کنیم که بیشتر به شاخص هایی که مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب و یا شاخص هایی که بر حسب نیاز در استان می بینند، بپردازند و مردم، دانشجویان و اساتید را به حضور پرشور در انتخابات تشویق کنید.

روسای دانشگاه از ایجاد فضای انتخاباتی در دانشگاه های لرستان واهمه نداشته باشند

همچنین بنابر این گزارش معاون سیاسی امنیتی استانداری استان لرستان در جمع اعضای تشکل ها، کانون ها و هیئات مذهبی دانشگاه های استان لرستان گفت: روسای دانشگاه های استان از ایجاد فضای انتخاباتی در دانشگاه ها واهمه نداشته باشند.

حسن شریعت نژاد تصریح کرد: متاسفانه در فضای سیاسی دانشگاهها باید بیش از وضع موجود به انتخابات پرداخته شود و نمی دانم چرا برخی روسای دانشگاهها از این موضوع واهمه دارند.

وی افزود: فضای سیاسی دانشگاه باید غیر از این باشد که هست البته شاید در گذشته برخی به قدری بد عمل کرده اند که برخیها سیاست زده شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان لرستان گفت: نباید این احساس وجود داشته باشد که فضای موجود در دانشگاهها فضای بسته ای است چون ما واهمه ای نداریم چون که انقلاب به اندازه ای غنی است که می تواند از خودش دفاع کند.

تشکلهای دانشجویی در حوزه انتخابات فعالانه برخورد کنند

شریعت نژاد اضافه کرد: در دانشگاه ها تشکل های دانشجویی در حوزه انتخابات فعالانه برخورد کنند و کرسی های آزاد اندیشی را که مطالبه رهبر است را فعال کنند.

وی با بیان اینکه امام راحل برای انتخاب اصلح مردم را به دانشجویان و روحانیون ارجاع می دادند، تصریح کرد: در ایام انتخابات فضای معمول کشور وارد فضایی دیگر شده و یک شور و حال سیاسی کشور را فرا می گیرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب خون تازه ای در رگ های ملت ایجاد می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان لرستان با اشاره به توطئه های دشمنان برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات گفت: در راستای ایجاد نا امنی، دشمن به دنبال بر هم زدن امنیت شهرهای کوچک است با این حال باید به گونه ای عمل کنیم که روز انتخابات به روز جشن ملی و سیاسی ما تبدیل شده و فردای انتخابات رقابت ها به رفاقت ها تبدیل شوند.

دشمنان برای این انتخابات برنامه ریزی کرده اند

شریعت نژاد یادآور شد: دشمنان برای این انتخابات برنامه ریزی کرده اند و از ابتدای سال مثلث شوم حقوق بشر، حقوق هسته ای و ترور سفیر عربستان را پیش کشیدند اما این پازل آنها به هم خورد و امروز بحث بازار، ارز، طلا و افزایش قیمت ها که بخش عمده ای از آنها منشاء خارجی و بخشی هم با کمک عوامل مرتبط منشاء داخلی دارد را دنبال می کنند.

وی یادآور شد: بنابر اذعان کارشناسان دشمنان زمینه چینی فتنه 88 را از تیر 87 شروع کرده بودند و متاسفانه در حالی که 40 میلیون رای ملت می توانست نظام را تا سالیان سال بیمه کند اما سران فتنه، ساکتین فتنه و خواص همراهی کننده با فتنه گران شیرینی این انتخابات را به کام ملت تلخ کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان لرستان گفت: مردم هوشیار باشند که کسانی را روانه مجلس کنند که با اندیشه های امام راحل و آرمانهای انقلاب همسو باشند تا خدایی ناکرده نمایندگان به مانند برخی از ادوار مجلس موجب آزردگی رهبر معظم انقلاب نشوند.