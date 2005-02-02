دانشجويان ايراني خواستار پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني از وزير دفاع لبنان شدند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اين ديدار كه از سوي كنگره شهدا و اسراي دانشگاه هاي جهان اسلام در راستاي فعاليت هاي اين كنگره براي پايان دادن به طولاني ترين اسارت دانشجويي در هتل استقلال تهران انجام شد، دانشجويان مطالبات خود براي پيگيري هرچه سريعتر و جدي تر سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني را با " عبدالرحيم مراد " مطرح كردند.

محمد آقارضي دبير كنگره شهدا و اسراي دانشگاه هاي جهان اسلام در اين ديدار گفت : سرنوشت سيد محسن موسوي، احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان براي ما بسيار اهميت دارد و مهم اين كه موسوي و متوسليان دانشجو بودند و اسارت بيست و دو ساله آنان طولاني ترين اسارت دانشجويي محسوب مي شود و دانشجويان ايران اسلامي همچنان به پيگيري هاي خود براي روشن شدن وضعيت اين 4 ديپلمات ادامه خواهند داد.

وي با تشريح خلاصه اي از جريان ربوده شدن اين 4 ديپلمات، افزود : نيروهاي فالانژ در سال 1361 در لبنان 4 ديپلمات ايراني را ربودند و اكنون 22 سال از اين آدم ربايي گذشته است و همچنان سرنوشت اين 4 ايراني در هاله اي از ابهام قرار دارد.

آقارضي در اين ديدار ضمن تشكر از" عبدالرحيم مراد " وزير دفاع لبنان مطالبات دانشجويان ايراني در اين ارتباط را به اين شرح اعلام كرد:

1- براي روشن شدن سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني نياز به تحقيق و تفحصي جدي در خاك لبنان است كه به نظر مي رسد تا كنون اين مساله به صورت جدي انجام نپذيرفته باشد و از اين جهت وزارت دفاع لبنان در اين پيگيري مي تواند نقش بسزايي ايفا كند.

2- با توجه به شواهدي مبني بر تحويل اين 4 نفر به رژيم اشغالگر قدس، دولت لبنان نتيجه بررسي هاي خود در مورد آخرين وضعيت اين 4 نفر و جريان انتقال آنان به رژيم صهيونيستي را رسما اعلام كند.

3- " سمير جعجع " يكي از سركردگان نيروهاي فالانژ لبنان كه نقش اصلي را در ربودن 4 ديپلمات ايراني ايفا كرده است، اكنون در زندان وزارت دفاع لبنان اسير است و هيچ بازجويي دقيق و جدي از وي در مورد سرنوشت اين 4 ايراني ربوده شده انجام نشده است لذا يكي از خواسته هاي جدي ما از وزارت دفاع لبنان بازجويي جدي و دقيق از وي مي باشد.

4- وزارت دفاع و به طور كلي دولت لبنان گزارشي از پيگيري هاي اين كشور براي روشن شدن سرنوشت 4 ديپلمات ايراني به دولت و ملت ايران ارائه داده و از اين پس نيز در مقاطع زماني مشخص حاصل پيگيري هاي دولت لبنان در اين پرونده به خانواده هاي چشم انتظار و ملت ايران ارائه شود.