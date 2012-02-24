به گزارش خبرگزاری مهر، پیرلو که تابستان گذشته از میلان به یوونتوس پیوست نقش موثری در شکست ناپذیری بیانکونری در رقابتهای این فصل داشته است.
کارلو آنچلوتی، سرمربی اسبق میلان در این خصوص اظهار داشت: هرگز اجازه نمیدادم او میلان را ترک کند یا حداقل به این بازیکن اجازه میدادم به چلسی یا پاریسن ژرمن بپیوندد که زیر نظر خودم بازی کند!
وی در ادامه تصریح کرد: احتمالا پیرلو قراردادی بهتر با دستمزد بیشتری درخواست کرده که میلانیها با آن مخالفت کردهاند. شاید او با پیوستن به یوونتوس به خواستهاش رسیده باشد.
دیدار حساس دو تیم میلان و یوونتوس شنبه شب در ورزشگاه سن سیرو برگزار خواهد شد. یووه در صورت شکست میلان و پیروزی در دیدار عقب افتاده خود میتواند با اختلاف پنج امتیاز نسبت به روسونری در صدر جدول سری آ قرار گیرد.
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